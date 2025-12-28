Chelsea v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport
พีรวิชญ์ พิริยะธนวัฒน์

มาเรสก้าโอดเชลซีไม่ได้จุดโทษจังหวะบอลโดนแขนมัตเซนส์

เอ็นโซ มาเรสก้า กุนซือ เชลซี ชี้ว่าพวกเขาควรได้จุดโทษในจังหวะบอลโดนแขน เอียน มัตเซน

สิงห์บลูส์ ได้ประตูออกนำครึ่งแรกจาก เชา เปโดร ก่อนที่ต้นครึ่งหลังมีโอกาสจะได้จุดโทษ จากจังหวะที่ลูกบอลถูกเปิดเข้ามาหน้าประตูแล้วโดนแขน มัตเซน แต่ไม่มีการจับแฮนด์บอล

ทางด้าน VAR ก็ไม่ได้แทรกแซงจังหวะดังกล่าว พร้อมคำอธิบายจากพรีเมียร์ลีกว่าแขนของมัตเซนอยู่ในตำแหน่งที่เป็นธรรมชาติ

“มันดูเหมือนจุดโทษนะแต่พวกเขาตัดสินแล้วว่าไม่ใช่ ดังนั้นมันยากลำบาก

“มันชัดเจนว่าเป็นจังหวะแฮนด์บอล และ เปโดร เนโต้ กำลังจะถึงบอล, เปโดร เนโต้ สามารถสัมผัสบอล, สามารถแท็ปอินโล่ง ๆ แต่ผู้ตัดสินบอกว่าไม่ใช่จุดโทษ”

อย่างไรก็ตาม คีธ แฮ็คเก็ตต์ อดีตหัวหน้า PGMOL ได้แสดงทัศนะว่าผู้ตัดสินทำหน้าที่ในจังหวะนั้นได้ถูกต้องแล้ว เพราะบอลโดนแขน มัตเซน โดยไม่ตั้งใจ

“ผมพอใจที่การตัดสินทำได้อย่างถูกต้อง” คีธ แฮ็คเก็ตต์ เผยกับ Football Insider

“บอลโดนแขนนักเตะจริง แต่มันไม่ใช่การกระทำที่จงใจ นักเตะไม่ได้มองไปที่ลูกฟุตบอลด้วยซ้ำ ดังนั้นผมเห็นด้วยกับการตัดสินจังหวะนี้”

