FBL-ENG-PR-CHELSEA-EVERTONAFP
พีรวิชญ์ พิริยะธนวัฒน์

มาเรสก้าตัดพ้อถูกก่นด่าช่วงฟอร์มตกก่อนปลดล็อคกับเอฟเวอร์ตัน

เอ็นโซ มาเรสก้า กุนซือ เชลซี ให้สัมภาษณ์ตัดพ้อที่ถูกเสียงวิจารณ์อย่างหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ก่อนปลดล็อคเอาชนะ เอฟเวอร์ตัน 2-0 ในเกมล่าสุด

หลังจากทัพสิงห์บลูส์เอาชนะ บาร์เซโลนา 3-0 พวกเขาไม่ชนะใน 4 เกมหลังสุด และเป็นความพ่ายแพ้ไปถึง 2 เกม ทำให้ มาเรสก้า ถูกวิจารณ์อย่างหนัก

เมื่อถูกถามเรื่องฟอร์มของ มาโล กุสโต ที่สวมบทพระเอกทั้งยิงทั้งจ่ายพาทีมกลับมาคว้าสามแต้มได้อีกครั้ง

“มันเป็นความพยายามจากนักเตะ เราพูดหลายครั้งแล้ว่า รีซ (เจมส์) และ มาโล พวกเขาเป็นฟูลแบ็ค และวันนี้พวกเขาคือมิดฟิลด์

“ดังนั้นด้วยความพยายาม, การเปิดรับ, การที่พวกเขาต้องการเรียนรู้นั้นยอดเยี่ยม และนี่คือเหตุผลที่ผมชื่นชมนักเตะเหล่านี้มากเหลือเกิน เพราะแม้เผชิญหลายปัญหา พวกเขายังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในสัปดาห์ที่ซับซ้อน”

Carabao Cup
Cardiff City crest
Cardiff City
CAC
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Premier League
Everton crest
Everton
EVE
Arsenal crest
Arsenal
ARS

“นับตั้งแต่ผมมาคุมทีม, 48 ชั่วโมงที่ผ่านมาคือ 48 ชั่วโมงที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ผมมาคุมทีม เพราะมีหลายคนที่ไม่หนุนหลังเรา ดังนั้นผมมีความสุขแทน มาโล ในช่วงเวลานี้ที่มาจากความพยายามของ มาโล และตลอดทั้งเกม พวกเขาแสดงให้เห็นว่าต้องการช้วยสโมสรแห่งนี้”

เมื่อถูกถามย้ำถึงสิ่งที่เขาพยายามจะสื่อ “เป็น 48 ชั่วโมงที่เลวร้ายที่สุดตั้งแต่ผมคุมทีม เพราะมีคนไม่หนุนหลังผมและทีมของเรา

“ในภาพรวม” มาเรสก้า ตอบว่าคนเหล่านั้นเป็นใคร “ผมรักแฟนบอล และมีความสุขมาก ๆ กับแฟนบอลของเรา”

โฆษณา

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0