มาเรสก้าตัดพ้อถูกก่นด่าช่วงฟอร์มตกก่อนปลดล็อคกับเอฟเวอร์ตัน

เอ็นโซ มาเรสก้า กุนซือ เชลซี ให้สัมภาษณ์ตัดพ้อที่ถูกเสียงวิจารณ์อย่างหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ก่อนปลดล็อคเอาชนะ เอฟเวอร์ตัน 2-0 ในเกมล่าสุด
หลังจากทัพสิงห์บลูส์เอาชนะ บาร์เซโลนา 3-0 พวกเขาไม่ชนะใน 4 เกมหลังสุด และเป็นความพ่ายแพ้ไปถึง 2 เกม ทำให้ มาเรสก้า ถูกวิจารณ์อย่างหนัก
เมื่อถูกถามเรื่องฟอร์มของ มาโล กุสโต ที่สวมบทพระเอกทั้งยิงทั้งจ่ายพาทีมกลับมาคว้าสามแต้มได้อีกครั้ง
“มันเป็นความพยายามจากนักเตะ เราพูดหลายครั้งแล้ว่า รีซ (เจมส์) และ มาโล พวกเขาเป็นฟูลแบ็ค และวันนี้พวกเขาคือมิดฟิลด์
“ดังนั้นด้วยความพยายาม, การเปิดรับ, การที่พวกเขาต้องการเรียนรู้นั้นยอดเยี่ยม และนี่คือเหตุผลที่ผมชื่นชมนักเตะเหล่านี้มากเหลือเกิน เพราะแม้เผชิญหลายปัญหา พวกเขายังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในสัปดาห์ที่ซับซ้อน”
“นับตั้งแต่ผมมาคุมทีม, 48 ชั่วโมงที่ผ่านมาคือ 48 ชั่วโมงที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ผมมาคุมทีม เพราะมีหลายคนที่ไม่หนุนหลังเรา ดังนั้นผมมีความสุขแทน มาโล ในช่วงเวลานี้ที่มาจากความพยายามของ มาโล และตลอดทั้งเกม พวกเขาแสดงให้เห็นว่าต้องการช้วยสโมสรแห่งนี้”
เมื่อถูกถามย้ำถึงสิ่งที่เขาพยายามจะสื่อ “เป็น 48 ชั่วโมงที่เลวร้ายที่สุดตั้งแต่ผมคุมทีม เพราะมีคนไม่หนุนหลังผมและทีมของเรา
“ในภาพรวม” มาเรสก้า ตอบว่าคนเหล่านั้นเป็นใคร “ผมรักแฟนบอล และมีความสุขมาก ๆ กับแฟนบอลของเรา”