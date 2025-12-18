สิริวัฒน์ สักขวาAssetWise BG CUP U19
กิตติธัช ศรีสุข

มาเช้าเย็นกลับ! กัปตันราชสีมาวิทยาลัย เผยที่มาผลงานแย่ แรงหาย นักเตะไม่พอ

สิริวัฒน์ สักขวา กองหลังกัปตันทีมโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ยอมรับสภาพทีมไม่พร้อม เพราะมีโปรแกรมชนกันจนต้องแบ่งผู้เล่นเป็น 3 ชุด รวมถึงการเดินทางที่ทำให้ร่างกายล้าในศึก AssetWise BG CUP U19 นัดที่ 2

นัดแรก ราชสีมาวิทยาลัย เสมอ อัสสัมชัญศรีราชา 1-1 ก่อนแพ้ในช่วงดวลจุดโทษ ส่วนนัดที่ 2 ต้องเจอกับ โรงเรียนพิชญบัณฑิต ที่ฟอร์มดี ก่อนเป็นฝ่ายพ่าย 0-3 แพ้ 2 นัดรวด

"ไม่ค่อยพอใจเหมือนทีมเราแบ่งนักเตะออกเป็น 6 ชุด วันนี้เราเตะชนกัน 3 รายการ ลดศักยภาพในทีมไปเยอะมาก"

"น่าจะเป็นเรื่องแรงด้วยเดินทางมาตอนเช้าแล้วเตะตอนบ่ายแล้วกลับเลย เราน่าจะต้องกลับไปแก้ไขเรื่องแทคติก และสื่อสารกันให้มากกว่านี้"

"ผมมองว่า ที่ทำให้เราแพ้น่าจะเรื่องการสื่อสาร ผู้เล่นชุดนี้แบ่งๆ กัน ไม่ใช่ชุดที่ดีที่สุด" กัปตัน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กล่าว

