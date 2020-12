ม้าลายอยากขับรถ Jeep! ยูเวนตุสต่อสัญญาสปอนเซอร์คาดอก 3 ปี

ยูเวนตุส ตัดสินใจต่อสัญญากับ FCA Italy S.p.A. บริษัทผู้จัดจำหน่าย Jeep แบรนด์รถยนต์ชื่อดัง ให้เป็นสปอนเซอร์ติดหน้าอกเสื้อต่อไปอีกเป็นเวลา 3 ฤดูกาล

Jeep เข้ามาเป็นสปอนเซอร์คาดอกเสื้อยูเวนตุสตั้งแต่ฤดูกาล 2012/13 ซึ่งสัญญาฉบับเดิมจะหมดลงหลังจบฤดูกาล กระทั่งล่าสุดทั้งสองฝ่ายก็บรรลุข้อตกลงต่อสัญญาออกไปจนถึงปี 2024 ซึ่งจะทำให้ Jeep คาดอกเสื้อของยูเวนตุสไปอีก 3 ฤดูกาลต่อไป ได้แก่ 2021/22, 2022/23 และ 2023/24

ขณะเดียวกัน สัญญาฉบับใหม่นี้ จะทำให้ยูเวนตุสได้รับเงินจำนวน 45 ล้านยูโรต่อฤดูกาล รวมถึงยังมีเงื่อนไขในการจ่ายโบนัสเพิ่มขึ้นอยู่กับผลงานของทีมในแต่ละฤดูกาลอีกด้วย

