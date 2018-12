ม้าติดปีก! ยูเวนตุสทุบสถิติแต้มสูงสุดครึ่งฤดูกาลเซเรีย อา

ชัยชนะเหนือซามพ์โดเรียของยูเวนตุส ในกัลโช เซเรีย อา คืนวันเสาร์ ส่งให้พวกเขามี 53 คะแนนจาก 19 นัด มากที่สุดตลอดกาลเมื่อจบครึ่งฤดูกาลในรูปแบบการแข่งขันปัจจุบัน(20 ทีม ชนะได้ 3 คะแนน)

สองประตูของคริสเตียโน โรนัลโด้ ทำให้ยูเว่เก็บชัยชนะนัดที่ 17 ในลีก บวกกับผลเสมออีก 2 ทำให้สกอร์รวมในตอนนี้เป็น 53 คะแนน และถ้านับเป็นปีปฎิทิน พวกเขาก็เก็บไปถึง 101 นัดในปี 2018 ทำลายสถิติสูงสุดตลอดกาลที่โตริโนทำไว้ในปี 1948 ด้วย

53 - #Juventus have collected 53 points so far, a historical Serie A record after the first 19 match-days in the top italian league (20 teams). Stratospheric. #JuveSamp