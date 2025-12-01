มาดามแป้ง อนุมัติจ่ายเงินสนับสนุน ทีมไทยลีก 3 งวดที่สอง ก่อนเริ่มเลกสองฤดูกาล 2568/69

“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ อนุมัติการจ่ายเงินสนับสนุน งวดที่สอง ให้กับสโมสรสมาชิกในศึก BYD DOLPHIN ลีกสาม (ที่ไม่ติดข้อพิพาท) ก่อนเริ่มการแข่งขันในเลกที่สองของฤดูกาล 2568/69 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2568
โดยสโมสรสมาชิกในศึก BYD DOLPHIN ลีกสาม ฤดูกาลนี้ จะได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น จากฤดูกาล 2567/68 เป็นสโมสรละ 1,250,000 บาท (จากเดิม 1,000,000 บาท) ซึ่งล่าสุด “มาดามแป้ง” นายกสมาคมฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินงวดที่สอง เป็นเงินสโมสรละ 312,500 บาท
สำหรับ การแข่งขัน BYD DOLPHIN ลีกสาม ฤดูกาล 2568/69 เลกที่สอง จะกลับมาทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2569 เป็นต้นไป โดยการแข่งขันทั้งหมด 6 โซน และนำทีมแชมป์กับรองแชมป์ของแต่ละโซน ผ่านเข้ามาเล่นในรอบแชมเปี้ยนลีก เพื่อหาตัวแทน 3 สโมสร เลื่อนชั้นขึ้นไปเล่น BYD SEAL 5 ลีกสอง ในฤดูกาล 2569/70 ต่อไป