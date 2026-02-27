มาดริดฟัดแมนฯ ซิตี้-รีแมตช์สโมสรโลก! ผลการจับสลากยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้าย

ผลการจับสลากยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้าย ออกมาปรากฎว่า เรอัล มาดริด จะดวลกับคู่ปรับหน้าคุ้น แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เป็นหนที่ 6 ใน 7 ฤดูกาลหลังสุด ขณะที่ ปารีส แซงต์-แชร์กแมง แชมป์เก่าจะได้รีแมตช์นัดชิงฯ ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ กับ เชลซี
🇫🇷 เปแอสเช ดวล เชลซี 🏴
🇹🇷 กาลาตาซาราย ดวล ลิเวอร์พูล 🏴
🇪🇸 เรอัล มาดริด ดวล แมนฯ ซิตี้ 🏴
🇮🇹 อตาลันต้า บาเยิร์น มิวนิค 🇩🇪
🏴 นิวคาสเซิล ดวล บาร์เซโลนา 🇪🇸
🇪🇸 แอตฯ มาดริด ดวล สเปอร์ส 🏴
🇳🇴 โบโด/กลิมท์ ดวล สปอร์ติ้ง ลิสบอน 🇵🇹
🇩🇪 เลเวอร์คูเซน ดวล อาร์เซนอล 🏴
สำหรับการแข่งขันรอบ 16 ทีมสุดท้าย จะเริ่มแช่งขันเลกแรกในวันที่ 10-11 มีนาคม และเลกสองในวันที่ 17-18 มีนาคมนี้