มือปราบสัมภเวสี! เปเยกรินีล้มกุนซือแมนฯยูฯครบ 4 คนหลังยุคเฟอร์กี้

มานูเอล เปเยกรินี กุนซือของ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด สร้างสถิติเป็นกุนซือคนแรกที่สามารถเอาชนะกุนซือของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยุคหลังเซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน วางมือในเกมพรีเมียร์ลีกได้ทั้ง 4 คน

กุนซือชาวชิลี เคยคุมแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ถล่มทีมปีศาจแดงที่คุมทีมโดย เดวิด มอยส์ ในปี 2013 ขาดลอย 4-1 มาแล้ว ก่อนที่จะคุมเรือใบสีฟ้าเอาชนะคู่ปรับร่วมเมืองในยุคของ หลุยส์ ฟาน กัลในปีถัดมา 1-0 ในปลายดี 2014

โดยหลังจากที่เขาหวนกลับมาคุมทีมในพรีเมียร์ลีกกับทัพขุนค้อน เปเยกรินี พาทีมเอาชนะปีศาจแดงได้อีกครั้งในยุคของ โชเซ มูรินโญ 3-1 เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา ก่อนที่เกมในวันนี้เขาจะพาทีมเอาชนะทีมของโอเล กุนนาร์ โซลชา 2-0 ทำให้กุนซือวัย 66 ปีสร้างสถิติเป็นกุนซือคนแรกที่เอาชนะกุนซือยุคหลัง เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน วางมือได้ทั้ง 4 คนเป็นคนแรก

