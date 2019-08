มือปืนศูนย์เกม! อาซาโนะลาอาร์เซนอลซบปาร์ติซาน

ปาร์ติซาน เบลเกรด แถลงคว้า ทาคุมะ อาซาโนะ กองหน้าเล็กพริกขี้หนูของอาร์เซนอลร่วมทีม ด้วยสัญญา 3 ปี ค่าตัว 1 ล้านยูโร

ศูนย์หน้าทีมชาติญี่ปุ่นย้ายมาเล่นในถิ่น เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม ตั้งแต่ปี 2016 แต่เขากลับไม่มีโอกาสลงเล่นกับไอ้ปืนใหญ่แม้แต่นัดเดียว หลังถูกปล่อยไปเล่นในสัญญายืมตัวกับ สตุตการ์ท และ ฮันโนเวอร์ ตลอด 3 ฤดูกาลที่ผ่านมา

📷 Welcome Takuma Asano to Partizan!



The Japan international takes the number 11 shirt



ようこそ @AsaTaku29 pic.twitter.com/fk3ljbXKx3