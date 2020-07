มอบวันพุธ! พรีเมียร์ลีกสลักชื่อลิเวอร์พูลลงบนถ้วยแชมป์

พรีเมียร์ลีก จัดการสลักชื่อ ลิเวอร์พูล ทีมแชมป์ประจำฤดูกาลนี้ ลงบนถ้วยรางวัลแล้ว ก่อนจะมีพิธีมอบที่สนามแอนฟิลด์ในวันพุธนี้

หงส์แดงผงาดคว้าแชมป์ลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกในรอบ 30 ปี ตั้งแต่เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน หลังจาก แมนฯ ซิตี้ รองจ่าฝูง บุกแพ้เชลซี 1-2 ทำให้คะแนนขาดทันที ขณะที่ลูกทีมของ เยอร์เก้น คล็อปป์ ได้กลายเป็นทีมที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์

What a start to the day for #LFC fans everywhere! 🌤🏆



Here's a look at the Premier League trophy ahead of tomorrow night's presentation for the champions...🔴🔥pic.twitter.com/r4j24GauqQ