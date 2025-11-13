มองเชิงบวก! ฮัดสัน ชี้ จู๊ด เบลล์ พลาดจุดโทษ แต่สร้างโมเมนต์ที่ดี

แอนโธนี ฮัดสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทย ให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ รายการ International Match ณ ธรรมศาสตร์ สเตเดียม เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568
เกมดังกล่าว ทีมชาติไทย เอาชนะ สิงคโปร์ 3-2 โดย ไทย ได้ประตูจาก สารัช อยู่เย็น, ธีราทร บุญมาทัน และ เสกสรรค์ ราตรี
"ผลการแข่งขันเราเก็บชัยชนะได้ ผมหวังว่าการชนะนัดนี้จะสร้างความมั่นใจให้นักเตะก่อนเกมที่เราจะไปเยือนศรีลังกา อย่างที่รู้ว่าเรามีเวลาเตรียมทีมสองถึงสามวันเท่านั้น แต่ผมพยายามใส่ข้อมูลให้กับนักเตะทุกคน โดยโฟกัสในจุดหลักๆ ซึ่งการเสียสองประตูในเกมนี้ระยะเวลาในการเตรียมทีมอาจจะมีผล รวมถึงตัวผู้เล่นหลักๆที่เราดึงเข้ามาในแคมป์ครั้งนี้เราเสียไปด้วยหนึ่งคนและเราก็เอาคนอื่นเข้ามาแทน แต่หลังจากนี้เราจะมีเวลาดูข้อผิดพลาดทั้งหมดรวมถึงเกมรับ เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไปในช่วงเวลาที่เหลือ" ฮัดสัน กล่าว
"ครึ่งแรกผู้เล่นหลักหลายคนมีพลกำลังที่ถดถอยลงไปและมีอาการล้า ทำให้ใช้พลังลงานได้ไม่เต็มศักยภาพมาก ซึ่งผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนลงไปในช่วงครึ่งหลังเพื่อต้องการเพิ่มพลกำลังและความสดของนักเตะให้สูงมากขึ้น เพราะในครึ่งแรกการเจาะแผงหลังคู่ต่อสู้ค่อนข้างน้อย แต่ผมยังรู้สึกประทับใจในฟอร์มของนิโคลัส มิคเกลสันและเบน เดวิส แต่เหตุผลที่นักกีฬามีอาการล้าทำให้ต้องเปลี่ยนตัว ซึ่งทั้งศุภนันท์ บุรีรัตน์ และ เสกสรรค์ ราตรี ที่ลงไปสามารถทำผลงานได้ดี มีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเพื่อโจมตีได้ดีขึ้น"
"คุณภาพของธีราทร(บุญมาทัน) สามารถโชว์ฟอร์มออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม ทั้งในตำแหน่งของมิดฟิลด์หรือแบ็คซ้าย ผมยังคงยืนยันคำเดิมว่าธีราทรยังคงเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ที่มีความมั่นใจและกล้าครองบอลกล้าจ่ายบอล รวมถึงลูกที่เขาสามารถทำประตูได้ด้วย ครึ่งหลังเราได้ปรับให้ธีราทรไปเล่นแบ็คซ้าย ซึ่งมีการออกบอลตัดแผงหลังได้ดีเยี่ยม เพื่อทำลายเกมรับของคู่ต่อสู้"
"ผมรู้สึกเสียใจที่เกิดอาการบาดเจ็บกับศุภชัย ใจเด็ด ซึ่งเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและน่าประทับใจ ในช่วงที่ได้ซ้อมกันมาเขามีการซ้อมที่ยอดเยี่ยมมาก การที่เราเสียนักเตะไปในครั้งนี้เป็นสิ่งที่หนักหนวงมาก หลังจากคงต้องรอดูอาการบาดเจ็บก่อน หวังจะไม่หนักมาก แต่หากหนักหนาสาหัสจริงๆคงต้องเรียกผู้เล่นเข้ามาทดแทน ในส่วนของจู๊ด เบลล์ เราไม่ได้เตรียมแผนว่าใครจะรับหน้าที่ยิงจุดโทษ แต่การที่ให้จู๊ดได้รับหน้าที่ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะเขาเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ที่ต้องปรับตัว และที่ผ่านมาเขาทำได้ ทำให้หากเขารับหน้าที่นี้จะสร้างโมเมนต์ในเชิงบวกให้กับผู้เล่นและแฟนบอล รวมถึงจะสร้างความมั่นใจให้กับเขาเองด้วย"
หลังจากนี้ ทีมชาติไทย จะลงฝึกซ้อมอีกสองครั้งในประเทศไทย ก่อนจะออกเดินทางไป กรุงโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 เวลา 20.05 น. เพื่อเตรียมทำศึกเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก นัดที่ 5
โปรแกรมนัดต่อไปของ ฟุตบอลชายทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันฟุตบอล เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก แมตช์เดย์ที่ 5 พบกับ ทีมชาติศรีลังกา อันดับ 193 ของโลก ณ โคลอมโบ เรซคอร์ส สเตเดียม ประเทศศรีลังกา ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17.15 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐ ทีวี ช่อง 32, YouTube : BG SPORTS และ แอพพลิเคชั่น True Visions NOW