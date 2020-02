มรดกครอบครัว! มัลดินีรุ่นที่ 3 ประเดิมชุดใหญ่มิลาน

ดาเนียล มัลดินี ลูกชายของ เปาโล มัลดินี ตำนานแข้งของเอซี มิลาน ลงสนามประเดิมชุดใหญ่ให้กับทีมในฐานะตัวสำรองเป็นนัดแรกเรียบร้อยแล้ว

ดาวโรจน์วัย 18 ปีเป็นนักเตะจากตระกูลมัลดินีรุ่นที่ 3 ที่ได้ประเดิมรับใช้ต้นสังกัดปีศาจแดงดำต่อจาก เซซาเร มัลดินี คุณปู่ที่ค้าแข้งกับทีมในฤดูกาล 1954-1966 และคุณพ่อของเขา เปาโล มัลดินี ตำนานยอดแนวรับที่ค้าแข้งในปี 1984-2009 ช่วยทีมกวาดแชมป์ถึง 25 ใบมาครอง

โดย ดาเนียล ได้รับโอกาสประเดิมสนามในฐานะตัวสำรองช่วงท้ายเกมที่ทีมเสมอ เวโรนา 1-1 เมื่อคืนทีผ่านมาด้วยวัยเพียง 18 ปีกับ 85 วัน ทำให้เขาถือเป็น มัลดินี เจเนเรชั่นที่ 3 ที่ได้ลงสนามให้กับยอดทีมแห่งกรุงมิลาน

