มิยาอิจิ แยกทางซังต์ เพาลีหลังหมดสัญญา

เรียว มิยาอิจิ แนวรุกชาวญี่ปุ่น แยกทางกับ ซังต์ เพาลี ต้นสังกัดในลีกา 2 หลังเพิ่งหมดสัญญากับทีมไปหลังจบฤดูกาล 2020/21

อดีตดาวเตะอาร์เซนอล ย้ายจากทัพปืนใหญ่มาร่วมทีมซังต์ เพาลี ในซัมเมอร์ปี 2015 แบบไม่มีค่าตัว หลังจากไม่สามารถแจ้งเกิดกับเดอะ กันเนอร์ส ได้สำเร็จ

ทว่าในฤดูกาลล่าสุด มิยาอิจิ เจออาการบาดเจ็บที่หัวเข่าเล่นงานอย่างหนักจนแทบไม่ได้ลงสนามเลยในฤดูกาลนี้ ก่อนที่ต้นสังกัดจะประกาศแยกทางกับแนวรุกวัย 28 ปีในที่สุด

With the 2020/21 season now over, the time has come for some key personnel decisions. In goalkeeper Svend #Brodersen, defender Daniel #Buballa and winger Ryo #Miyaichi, three longstanding club servants will no longer be members of the senior squad next season. #fcsp pic.twitter.com/vSos0lcmEI