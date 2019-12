มันลืมตัว! เป๊ปเขินเรียกชื่อทีมผิดเป็นบาเยิร์น (มีคลิป)

เป๊ป กวาร์ดิโอลา กุนซือของแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ลืมตัวเรียกชื่อทีมของเขาเป็นบาเยิร์น มิวนิค ระหว่างให้สัมภาษณ์หลังเกมเอาชนะเบิร์นลีย์เมื่อคืนที่ผ่านมา

ทัพเรือใบสีฟ้าคืนฟอร์มเก่ง หลังบุกไปเอาชนะเบิร์นลีย์ 4-1 ในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมา ทำให้ในตอนนี้ทีมกลับมาแซงเลสเตอร์ ซิตี้รั้งจ่าฝูงด้วยประตูได้เสียที่ดีกว่า แต่แข่งมากกว่า 1 นัด

โดยหลังเกม เป๊ป ได้ให้สัมภาษณ์ถึง โรดรี้ ที่ทำผลงานในเกมนี้ได้อย่างยอดเยี่ยม แต่ทว่าเขาเผลอเรียกชื่อทีมของเขาเป็นบาเยิร์น มิวนิค ที่เขาคุมในช่วงปี 2013-2016 ทำเขาบรรยากาศการสัมภาษณ์คึกครื้นขึ้นมาทันที

"ผมคิดว่า โรดรี้ ปรับตัวเข้ากับลีกนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมมาก พูดตามตรง" เป็ป เผย

"และผมคิดว่าบาเยิร์น มิวนิค..บาเยิร์น มิวนิค? แมนฯซิตี้นั้น บาเยิร์น มิวนิค? บ้าอะไรวะเนี่ย? แมนฯซิตี้ ผมไม่รู้ว่าผมคิดอะไรอยู่"

"ผมคิดว่าแมนฯซิตี้ซื้อผู้เล่นที่น่าทึ่งมาเล่นกับทีมอีกหลายปีข้างหน้า"

"Bayern Munich? What the f***!" 😱



