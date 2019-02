มันลืมตัว! ซิเมโอเนขอโทษ เด้งเต็มเหนี่ยวฉลองประตูดับม้าลาย

ดีเอโก้ ซิเมโอเน กุนซือจอมแท็คติคของแอตเลติโก้ มาดริด ออกมาขอโทษทุกฝ่ายหลังแสดงท่าดีใจไม่เหมาะสมในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา

ทัพตราหมีเปิดบ้านเอาชนะยูเวนตุสไปได้ 2-0 จากประตูของคู่หูทีมชาติอุรุกวัยอย่าง โฆเซ มาเรีย ฆิมิเนซ และ ดีเอโก้ โกดิน ช่วยทีมกุมความได้เปรียบในเกมรอบ 16 ทีมสุดท้ายนัดแรก

โดยจังหวะที่ถูกพูดถึงในโซเชียลคือจังหวะที่กุนซืออาร์เจนไตน์แสดงท่าทีใจที่ไม่สุภาพนักหลังทีมพังประตูขึ้นนำได้สำเร็จ​ ซึ่งเจ้าตัวได้กล่าวขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

"ก่อนจะเริ่มให้สัมภาษณ์ คุณรู้ว่าผมไม่เคยหาขอแก้ตัวใด ๆ ทั้งสิ้นอยู่แล้ว" ซิเมโอเน เผย

"ผมอยากจะขอโทษอีกสักครั้ง อย่างที่ผมได้ขอโทษไปแล้วหลังจบเกมไปถึงคนที่อาจจะหาว่าผมดูหมิ่น"

"มันเป็นเรื่องของอารมณ์ร่วมล้วน ๆ อารมณ์ร่วมแย่ ๆ อย่างที่ผมรู้สึกแทนผู้เล่นของผม ผมหวังว่าเรื่องนี้มันจะจบลงนะก่อนที่คุณจะถามผมว่าผมคิดอะไรอยู่"

