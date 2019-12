มันมีความหมาย! นายด่านค้อนปล่อยโฮ,วิ่งกอดคุณพ่อหลังจบเกม

เดวิด มาร์ติน ผู้รักษาประตูของ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด หลั่งน้ำตาทันทีที่สิ้นสุดเสียงนกหวีด หลังช่วยทีมบุกเอาชนะเชลซี 1-0 ในการลงสนามนัดแรก พร้อมวิ่งไปสวมกอดคุณพ่อ

นายประตูวัย 33 ปีลงสนามเป็นเกมแรกให้ทัพขุนค้อน โดยได้รับโอกาสแทน โรแบร์โต้ ฆิมิเนซ ที่ฟอร์มตกในระยะหลัง โดยเขาไม่ทำให้ มานูเอล เปเยกรินี ต้องผิดหวังงัดฟอร์มโชว์ 6 เซฟช่วยทีมเก็บคลีนชีตพร้อมคว้าชัยนัดแรกในรอบ 8 เกมหลังสุดทุกรายการ

หลังจบเกม มาร์ติน หลั่งนำ้ตาลงไปนอนกับพื้นทันทีทำเอาเพื่อนร่วมทีมต้องพากันมาปลอบใจ โดยหลังจากนั้นเจ้าตัวได้วิงไปกอดคุณพ่อของเขา อัลวิน มาร์ติน ด้วยความดีใจซึ่งคุณพ่อของเขาเคยเป็นนักเตะเวสต์แฮมเช่นกัน ซึ่งค้าแข้งกับทีมยาวนานร่วม 20 ปีเลยทีเดียว

"มันยังรู้สึกเหมือนว่าไม่ใช่เรื่องจริงอยู่เลย ผมแค่ดีใจมากที่ได้อยู่ในช่วงเวลานี้ ผมไม่ได้ทำให้ใครผิดหวังและผมมีความสุขไปกับมันนะในท้ายที่สุด" มาร์ติน เผย

"พ่อของผมไม่ได้พูดอะไรมากนัก ผมคิดว่าเราทั้งคู่ต่างร้องไห้ สำหรับพ่อของผมที่เล่นให้สโมสรแห่งนี้มานานถึง 21 ปีและได้เห็นแบบนี้ และการที่ผมลงสนามนัดแรก เก็บคลีนชีต ช่วยทีมคว้าชัยชนะให้ทุกคน มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก"

David Martin hugging his dad @alvinmartin58 in the press box after the match.



What a moment ❤️ pic.twitter.com/eu3gcnK9GL