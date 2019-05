มันขึ้น! เนย์มาร์โดนรุ่นน้องแตะลอดขาก่อนดึงล้มคว่ำ (มีคลิป)

เนย์มาร์ แนวรุกตัวเก่งของ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง ออกอาการหัวเสียดึงรุ่นน้องจนล้มคว่ำ หลังโดนเตะลอดหว่างขาในสนามซ้อมแคมป์ทีมชาติบราซิล

ดาวเตะจากทัพเปแอสเช ติดทีมแซมบ้าชุดเตรียมทำศึกโคปา อเมริกา 2019 ช่วงกลางเดือนหน้า โดยก่อนหน้านี้เขาเพิ่งโดนริบปลอกแขนกัปตันทีมไปให้กับ ดานี อัลเวส เพื่อนร่วมสโมสรของเขา

โดยล่าสุดมีคลิปวิดีโอในสนามซ้อมที่ เนย์มาร์ โดน เวเวอร์ตัน รุ่นน้องทีมชาติชุด U19 โชว์ทักษะแตะบอลลอดหว่างขาเขาไป ซึ่งเจ้าตัวคงออกอาการหงุดหงิดถึงขนาดดึงรุ่นน้องจนล้มคว่ำไปเลย

19-year-old Weverton nutmegged Neymar and he was having none of it! 😬pic.twitter.com/5tRyCBGwff