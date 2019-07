มิติใหม่ลูกหนัง! บอลลีกมาลาวีมอบไก่เป็นรางวัลแมน ออฟ เดอะ แมตช์

เกมฟุตบอลลีกมาลาวี นัดที่ นยาซา บิ๊ก บูลเลตส์ ถล่ม คารอนก้า ยูไนเต็ด 5-0 เกิดเรื่องฮือฮาขึ้นในโลกโซเชียล หลัง ฮัซซัน คาโจเก้ ผู้ที่ทำ 2 ประตูในเกมนี้ได้รับไก่ (ที่ยังไม่ตาย) เป็นรางวัลแมน ออฟ เดอะ แมตช์

โดยผู้ที่มอบรางวัลนี้ก็คือแฟนบอลของบิ๊ก บูลเลตส์ ที่ขออนุญาตมามอบด้วยตัวเอง โดยแบกไก่มาในลังกระดาษที่มีชื่อของคาโจเก้ พร้อมกับสเปรย์สีแดง ซึ่งเป็นสีของสโมสรบนตัวไก่ด้วย

ทั้งนี้ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกของลีกในทวีปแอฟริกาที่มีการมอบรางวัลแปลก ๆ ให้กับนักเตะ เพราะก่อนหน้านี้มีทั้งซิมโทรศัพท์มือถือ, เบียร์ และรองเท้าแตะ

In Zim you get a case of 24 Catle Lagers 😂😂😂😂🤣 pic.twitter.com/VUsemGaJ1S