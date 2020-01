มิตรภาพลูกหนัง! เพจออสซีขอบคุณแฟนช้างศึกทำป้ายให้กำลังใจเหตุการณ์ไฟป่า

เพจทีมซอคเกอร์รูส์ ขอบคุณแฟนบอลช้างศึกหลังทำป้ายให้กำลังใจเหตุการณ์ไฟป่าครั้งใหญ่

Socceroos เพจอย่างเป็นทางการของทีมชาติออสเตรเลีย โพสต์ขอบคุณแฟนบอลไทย ที่ร่วมทำป้ายผ้าให้กำลังใจหลังกำลังเผชิญวิกฤติเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าครั้งใหญ่

ในเกมนัดสองของกลุ่ม A ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ทีมชาติไทย พ่ายแพ้ต่อ ออสเตรเลีย 1-2 แต่หลังจบเกมแฟนบอลช้างศึกได้ร่วมจัดทำป้าย Pray for all lifes และ Thai hearts for Australia เพื่อให้กำลังใจแข้งซอคเกอร์รูส์ต่อเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าครั้งใหญ่ ก่อนนักเตะจะถ่ายภาพร่วมกับแฟนบอลไทย และปายผ้าดังกล่าวสร้างมิตรภาพลูกหนังของทั้งสองทีม

โดยเพจอย่างเป็นทางการของทีมชาติออสเตรเลีย ได้ส่งข้อความขอบคุณแฟนบอลไทยว่า

"Pray for all lives: Thai hearts for Australia"

Thank you to the amazing people of Thailand!

ทั้งนี้ประเทศออสเตรเลีย ต้องเผชิญไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งกินเวลานานกว่า 5 เดือน โดยไม่มีทีท่าว่าจะดับลง และกินพื้นที่ความเสียหายไปแล้วถึง 84,000 ตารางกิโลเมตร