มิตรภาพลูกหนัง!ช้างศึกส่งกำลังใจถึงผู้ประสบภัยสึนามิที่อินโด

เพจอย่างเป็นทางการของทีมชาติไทย"ช้างศึก"ส่งกำลังใจถึงประเทศอินโดนีเซีย หลังเกิดเหตุการณ์สึนามิซัดชายฝั่ง เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก

ภัยพิบัติครั้งรุนแรงดังกล่าว เกิดขึ้นช่วงคืนวันที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา ภูเขาไฟไฟอะนักกรากะเตาประทุ ก่อให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิ เข้าซัดชายฝั่งรอบช่องแคบซุนดรา ระหว่างเกาะสุมาตราและเกาะชวา ของอินโดนีเซีย เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 300 คน ร่วมอาคารและที่พักเสียหายเป็นจำนวนมาก

จากเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นทำให้หลายประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทั่วโลก อาทิ เมซุต โอซิล กองกลางจาก อาร์เซน่อล เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง อดีตกุนซือช้างศึก ร่วมส่งกำลังใจให้ชาวอินโดนีเซียปลอดภัย ซึ่งทีมฟุตบอลทีมชาติไทยได้ร่วมส่งกำลังใจในครั้งนี้เช่นกัน

สำหรับ ทีมชาติไทย อยู่ในช่วงเก็บตัวเพื่อเตรียมลงแข่งขันศึกฟุตบอลเอเชียน คัพ 2019 โดยมีโปรแกรมนัดแรกพบกับทีมชาติอินเดีย ในวันที่ 6 มกราคม 2562 ที่สนาม อัล นาห์ยาน สเตเดียม กรุงอาบูดาบี

Berita buruk dari Indonesia

Saya berharap keluarga dari korban bencana alam ini dikuatkan dan bagi yang terluka semoga lekas pulih dan sehat kembali 🇮🇩🙏🏼|My thoughts are with the victims of the #Tsunami in #Indonesia, their families and all those effected 🇮🇩🙏🏼 Stay strong!❤#M1Ö — Mesut Özil (@MesutOzil1088) December 23, 2018