มังกรผงาด! อู่ เล่ย แข้งจีนคนแรกทำประตูในบอลยุโรป (มีคลิป)

อู่ เล่ย กองหน้าของ เอสปันญอล สร้างสถติ เป็นนักเตะจีนคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ทำประตูได้ในฟุตบอลยุโรป

ดาวยิงทัพมังกรแดง ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมยูโรป้า ลีกที่เอสปันญอล บุกไปเยือนทีมซีเอสเคเอ มอสโก เมื่อคืนที่ผ่านมา

โดย อู่ เล่ย เป็นคนทำประตูปลดล็อคให้ทีมขึ้นนำ 1-0 ในนาที 64 ก่อนช่วยทีมบุกไปเอาชนะซีเอสเคเอ มอสโก ถึงถิ่น 2-0 ซึ่งทำให้เจ้าตัวสร้างสถิติเป็นนักเตะจีนคนแรกในประวัติศาสตร์ทีทำประตูในฟุตบอลยุโรปได้สำเร็จ

