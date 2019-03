มังกรผงาด! อู่ เล่ยสร้างประวัติศาสตร์คนจีนคนแรกทำประตูในลาลีกา

อู่ เล่ย กองหน้าทีมชาติจีน สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะจีนคนแรกที่ทำประตูได้ในลาลีกาสเปน

ช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาทัพเอสปันญอลเปิดบ้านเอาชนะเรอัล บายาโดลิดไป 3-1 โดยหัวหอกจากแดนมังกรทำประตูที่สามปิดท้ายช่วยทีมเก็บชัยชนะไปได้สำเร็จ

ทำให้อดีตดาวเตะเซี่ยงไฮ้ เอสไอพีจีสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นนักเตะจีนคนแรกที่ทำประตูได้ในลาลีกาสเปน

Remember the name! 🇨🇳⚽️



WU LEI becomes the first Chinese player to score in #LaLigaHistory!#EspanyolRealValladolid. pic.twitter.com/daTFjNmr7Y