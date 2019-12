ภารกิจล้มเหลว! ฮอนดะสุดแมนประกาศลาวิเทสส์

เคสุเกะ ฮอนดะ กองกลางประสบการณ์สูงชาวญี่ปุ่น ประกาศอำลา วิเทสส์ ต้นสังกัดในลีกเนเธอร์แลนด์สแล้ว หลังจากลงช่วยทีมไปเพียง 4 นัดเท่านั้น

มิดฟิลด์วัย 33 เพิ่งเซ็นสัญญากับ วิเทสส์ แบบไร้ค่าตัว เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา พร้อมตั้งเป้ากอบกู้สถานการณ์ของทีมกลับมา

อย่างไรก็ดี ผลงานของวิเทสส์กลับไม่ได้ดีขึ้นอย่างที่คิด จน ลิโอนิด สลุตส์กี้ กุนซือของทีมโดนปลด ด้วยเหตุนี้ดาวเตะเลือดซามูไรจึงขอโบกมือลาทีมด้วย เพราะทำภารกิจที่ตัวเองวางไว้ไม่สำเร็จ

"สวัสดีครับทุกคน" คำแถลงของฮอนดะ

"ผมมีเรื่องนึงจะบอกกับพวกคุณ ผมตัดสินใจอำลาสโมสรแล้ว"

"เพราะภารกิจของผมคือ ตอนที่ผมย้ายมาที่นี่ ผมต้องการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของทีม"

"นั่นคือภารกิจของผม และผมทำไม่ได้ ผมเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ไม่ได้ และสลุตส์กี้ (โค้ช) ออกจากสโมสรไปแล้ว"

"อย่างน้อยผมรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ ผมไม่ควรอยู่ที่นี่ต่อหลังจากพักเบรกหน้าหนาว"

"แต่ผมรู้สึกซาบซึ้งมาก ๆ กับทุกคน แฟนบอล และเพื่อนร่วมทีม พวกเขาใจดีกับผมมากตอนอยู่ที่นี่"

"แล้วพบกันใหม่ ขอบคุณครับ"

Thank you for everything to all people of @MijnVitesse Unfortunately it was very short time but I really appreciate it. Look forward to seeing you someday again! pic.twitter.com/LsJuFvqCGB