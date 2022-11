ภาพประวัติศาสตร์! โรนัลโด้-เมสซี ร่วมแคมเปญ หลุยส์ วิตตอง ก่อนเริ่มฟุตบอลโลก

คริสเตียโน โรนัลโด้ และลิโอเนล เมสซี สองนักเตะที่ได้รับการยกย่องว่ายอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาล ปล่อยภาพที่เรียกเสียงฮือฮาแห่งปี 2022 ในแคมเปญของ หลุยส์ วิตตอง ก่อนที่ฟุตบอลโลกจะเริ่มขึ้นในวันอาทิตย์นี้

สองสุดยอดแนวรุกที่มักถูกสื่อและแฟนบอลมองว่าเป็นคู่แข่งกัน โพสต์ภาพกำลังเล่นหมากรุกกันบนกระเป๋าลายตารางซึ่งเป็นลวดลายคลาสสิกของแบรนด์เนมชื่อดัง และได้รับความสนใจอย่างมากบนอินเตอร์เน็ต

Victory is a State of Mind. A long tradition of crafting trunks photographed by @annieleibovitz for @LouisVuitton pic.twitter.com/0TsieZP40P