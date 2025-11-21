ภาพชัดตั้งแต่เป็นนักเตะ! กอสเซียนีไม่แปลกใจอาร์เตต้ากลายเป็นยอดกุนซือ

โลร็องต์ กอสเซียนี ตำนานกองหลัง อาร์เซนอล กล่าวชื่นชมฝีมือการคุมทีมของ มิเกล อาร์เตต้า พร้อมกับเผยว่าเขาเห็นแววอดีตเพื่อนร่วมทีมตั้งแต่สมัยเป็นนักเตะ
อดีตแนวรับเฟรนช์แมนค้าแข้งกับทีมปืนใหญ่ 9 ฤดูกาล และได้เล่นร่วมกับ อาร์เตต้า ช่วงปี 2011-2016 ก่อนที่ อาร์เตต้า จะขยับไปทำงานในสายโค้ช
ด้าน กอสเซียนี เคยเป็นกุนซือชุดเยาวชนจอง ลอริยองต์ ช่วงสั้น ๆ ก่อนที่ปัจจุบันเขาจะเบนมารับตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาให้สโมสรจนถึงปัจจุบัน
“ในฐานะนักเตะ เขาเป็นคนที่ละเอียด รอบคอบมาก ๆ เขามีความสามารถที่จะคลี่คลายปัญหาต่าง ๆ ผ่านการสื่อสารและการยืนตำแหน่ง” กอสเซียนี ชื่นชมอดีตเพื่อนร่วมทีม
“อีกทั้งเป็นคนที่พลังงานเหลือล้น และเขายังเป็นมาถึงทุกวันนี้ตอนสั่งการลูกทีมข้างสนาม เขากำลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์แต่ละแมตช์เพื่อก้าวไปถึงจุดสูงสุด และถ่ายทอดพลังงานให้กับลูกทีมได้เป็นอย่างดี”