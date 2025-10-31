ฟุตบอลโรแมนติก! สินทวีชัยโพสต์ซึ้ง ภรรยาจบ ป.เอก "วันนี้เธอยังคงถามเรื่องล้ำหน้า"⁣

โมเมนต์หวานบนโซเชียลมีเดียของ สินทวีชัย หทัยรัตนกุล อดีตผู้รักษาประตูทีมชาติไทย เมื่อโพสต์ซึ้งถึง 'คุณนิน' ชื่นชนก ศิริวัฒน์ ภรรยาสาว ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยเล่าจุดเริ่มต้นของความรัก ช่วงเวลาที่น่าจดจำ โดยเฉพาะถนนสายฟุตบอลที่ทำให้ทั้งคู่ได้พบกัน
"เมื่อ 18 ปีที่แล้ว ผมได้เจอสาวน้อยคนนึงกำลังเรียนปี 1 ที่ ม.มหิดล เรามีโอกาสได้รู้จักกัน เธอก็มีชีวิตที่เกี่ยวพันกับวงการกีฬาตั้งแต่เล็ก…จนทำวิทยานิพนธ์ ป.ตรี ก็เป็นคนแรก ๆ ในไทยที่ศึกษาเรื่องอัตลักษณ์ ท้องถิ่นนิยมและกีฬาฟุตบอล"
"เรื่องจริงคือเธอไม่ชอบฟุตบอลเท่าไหร่ เธอเกลียดที่จะดูเวลาที่ผมลงเล่นและโดนยิงประตู เธอชอบเรียนหนังสือ ชอบเขียนหนังสือ ชอบทำงานวิจัย จนเรียนจบ ป. โท เธอก็ยังเขียนวิทยานิพนธ์เรื่องฟุตบอล และทำงานวิจัยที่ได้ถูกตีพิมพ์โดยวารสารที่เป็นที่ยอมรับของโลกอยู่เรื่อย ๆ"
"เราคบหาดูใจกันมาเรื่อย ๆ จนในวัย 25 ปี ปีเบญจเพส เธอได้รับการแต่งตั้งจาก ฟีฟ่า ให้เป็นหนึ่งในห้า กรรมการกลางจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล ตอนผมทราบ ผมได้แต่ให้กำลังใจ…เพราะเข้าใจถึงความหินและโหดของภารกิจนี้"
"เกือบ 1 ปีเมื่อทำงานลุล่วง ก็ประจวบกับช่วงที่เราได้แต่งงานกัน … เธอคงคิดว่าเรื่องฟุตบอลคงจะเบาลงบ้าง 😜 ผมจำได้หลังแมทช์ไทยเจอเวียดนามที่ราชมังฯ วันนั้นผมออกมาตัดบอลนอกกรอบไกลจากกรอบ 18 หลามาก ๆ เธอบอกผมว่าไม่อยากดูฟุตบอลที่ผมลงเล่นอีกแล้ว ใจจะขาด" 😆
"แต่ชีวิตเธอก็ยังไม่หลุดพ้นเรื่องฟุตบอล ได้ไปทำงานให้ฟีฟ่าอีก 4 ปี ทำงาน… เชียร์บอล… ดูแลลูก ๆ ของเรา จนกลางดึกคืนนึงระหว่างการให้นมลูกคนเล็ก เธอพูดขึ้นมาว่า ”นินอยากเรียนต่อ จะเรียนต่อนะ มีอีกหลายอย่างที่อยากทำ อยากเขียน อยากตีพิมพ์“ ผมถามว่าแล้วจะทำเรื่องอะไร…"
"เธอตอบผมว่า จะทำเรื่องรอยต่อและช่วงเวลาของการเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพ ผมเงียบ ด้วยความตกใจ เธอบอก “พี่บอล (ตี๋ ในนามที่หลายๆคนรู้จัก) ถ้าเรารู้หลัก มันจะทำให้เราเข้าใจและวางแผนได้ดียิ่งขึ้น เพราะการเลิกเล่นฟุตบอลไม่ได้เป็นเรื่องของพี่คนเดียว มันคือเรื่องของครอบครัวเรา นินต้องการทำเรื่องนี้"
"เวลาผ่านไป เธอได้รับมอบหมายให้ทำอะไรอีกมากมาย มาวันนี้เธอจบ ปริญญาเอก อย่างสมบูรณ์ 🎓 ผมได้แต่ยิ้มด้วยความภูมิใจในวินัย และถือว่าเป็นความโชคดีของผมครับที่เราได้สร้างชีวิตครอบครัวร่วมกันโดยมีฟุตบอลอยู่ด้วยตลอดมา"
"18 ปี ผ่านไปไวเหมือนโกหก เธอก็ยังมีคำถามเดิม ๆ เกี่ยวกับจังหวะการล้ำหน้า…หรือแม้กระทั่งผู้เล่นฝ่ายเดียวกันส่งบอลด้วยเท้าคืนผู้รักษาประตูแล้วยังใช้มือรับบอลได้อยู่มั้ย??? 😅 และวันนี้ถ้าถามเธอว่ายังรักและชอบฟุตบอลอยู่มั้ย…เธอก็ยังคงจะตอบเหมือนเดิมว่า “จริงๆ ไม่ได้ชอบหรือรักฟุตบอลเท่าไหร่ แต่รักคนที่ได้รู้จัก ผ่านฟุตบอล" ❤️⚽️🏆
31.10.25
สำหรับ 'ซูเปอร์ตี๋' สินทวีชัย หทัยรัตนกุล เพิ่งอำลาตำแหน่งเฮดโค้ชของโปลิศ เทโร เอฟซี ในศึกไทยลีก 2
ขณะที่ชีวิตคู่ที่ผ่านมา สินทวีชัย เข้าพิธีวิวาห์กับ ชื่นชนก ศิริวัฒน์ อย่างชื่นมื่นเมื่อปี 2017 เมื่อครั้งที่เจ้าตัวยังเฝ้าเสาให้สุพรรณบุรี เอฟซี