ฟุตบอลคือเพื่อน – เรื่องราวมิตรภาพที่งดงามของ ญี่ปุ่น x เม็กซิโก ใน U-17 เวิลด์คัพ

ช่วงนี้คลิปไวรัลจากฟุตบอลโลก U-17 กำลังทำให้แฟนบอลทั่วโลกประทับใจ ความสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่าง ทีมชาติญี่ปุ่น U17 และ ทีมชาติเม็กซิโก U17 ที่พักอยู่โรงแรมเดียวกัน แต่กลายเป็นมากกว่าผู้ร่วมทัวร์นาเมนต์ เป็นเพื่อนที่คอยส่งพลังให้กันในทุกเกม แม้จะต่างทวีป ต่างภาษา และอาจเป็นคู่แข่งกันก็ตาม ❤️🤝
เรื่องราวนี้เริ่มจาก ชูจิ มุรามัตสึ ผู้รักษาประตูกัปตันทีมญี่ปุ่น นักเตะลูกครึ่งที่พูดภาษาอังกฤษคล่องจากการค้าแข้งกับลอสแอนเจลิส เอฟซี เขาคือสะพานเชื่อมที่ทำให้ทั้งสองทีมเริ่มทักทาย พูดคุย และค่อย ๆ กลายเป็นเพื่อนกันแบบไม่มีกรอบใด ๆ มากั้น
หลังญี่ปุ่นชนะแอฟริกาใต้ 3-0 นักเตะเม็กซิโกออกมาจัดเซอร์ไพรส์ ฉลองชัย ให้ถึงหน้าโรงแรม และเมื่อเม็กซิโกชนะบ้าง ญี่ปุ่นก็ออกมาร่วมยินดีด้วยเช่นกัน 🎉
นักเตะเม็กซิโกเผยว่า พวกเขาประทับใจมากที่เห็นนักเตะญี่ปุ่นลุกไปเก็บจานเองหลังทานอาหาร 🍱 ไม่ใช่คำสอน ไม่ใช่การบอกให้ทำ แต่เป็นค่านิยมที่งดงาม…ซึ่งถูกส่งต่ออย่างเป็นธรรมชาติ เม็กซิโกเริ่มทำตาม และโรงแรมเดียวกันแห่งนี้ กลายเป็นพื้นที่เล็ก ๆ ที่วัฒนธรรมสองชาติหลอมรวมกันอย่างอบอุ่น
โนโซมิ ฮิโรยามะ โค้ชทีมญี่ปุ่น เผยว่า "ความเป็นกันเองของเม็กซิโกช่วยให้เราทุกคนเปิดใจ และดึงสิ่งดี ๆ ออกมาจากกันและกัน" เขายังเสริมว่าเด็ก ๆ ในทีมญี่ปุ่นมีพลังในการเปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นความแข็งแกร่ง และพลังนั้นก็เชื่อมถึงเม็กซิโกด้วย
ความผูกพันนี้ลามไปทุกที่ จนเพื่อนร่วมทีมญี่ปุ่นหยอกกันหลังซ้อมเสร็จว่า "ไปดูเม็กซิโกเจออาร์เจนตินากันเถอะ!" 😂 เหมือนเพื่อนสนิทที่คอยเชียร์ให้กัน แม้หน้าที่จริงของพวกเขาคือแข่งขัน
ทั้งสองทีมมีเป้าหมายเดียวกัน อยากพบกันอีกครั้ง ในรอบชิงชนะเลิศเท่านั้น
มินาโตะ โยชิดะ กล่าวอย่างชัดเจนว่า "ถ้าเราอยากเจอเม็กซิโกอีกครั้ง เราต้องไปให้ถึงรอบชิง และเราจะทำให้ได้"
เม็กซิโกผ่านอาร์เจนตินาด้วยการดวลจุดโทษ ญี่ปุ่นเตรียมพบเกาหลีเหนือ ส่วนเม็กซิโกจะเจอกับโปรตุเกส ทั้งคู่จะลงแข่งในคืนวันนี้ (18 พ.ย.)
เส้นทางจากนี้ไม่ง่ายเลยแต่เรื่องราวมิตรภาพนี้ทำให้หลายคนแอบหวังว่า…เราอาจได้เห็นหนึ่งใน "รอบชิงที่งดงามที่สุด" ของฟุตบอลโลกเยาวชนครั้งนี้ 🏆