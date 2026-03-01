ฟุตบอลก้าวข้ามความขัดแย้ง! ย้อนรอย สหรัฐ vs อิหร่าน ฟุตบอลโลก 1998 จากความตึงเครียดสู่แมตช์แห่งสันติภาพ

การพบกันของสองชาติถูกเรียกว่าเป็นเกมที่มีความกดดันทางการเมืองสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ ด้วยความตึงทางการทูตที่มีมาอย่างยาวนานมากกว่า 20 ปีในเวลานั้น ทำให้การแข่งขันถูกห้อมล้อมไปด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของฝรั่งเศส ชาติเจ้าภาพจัดกำลังพล 150 นาย ดูแลความปลอดภัย
ทว่าเกมในวันนั้น ไม่ได้มีเหตุปะทะ ดุเดือดเลือดพล่าน แต่เป็นเหตุการณ์ที่สรา้งความประทับใจให้ผู้ชมทั่วโลก เมื่อนักเตะอิหร่านทำการมอบดอกกุหลาบสีขาวให้กับผู้เล่นสหรัฐ อันเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ ก่อนที่นักเตะทั้งสองทีมจะถ่ายรูปร่วมกัน โดยผลการแข่งขันปรากฎว่า อิหร่าน เอาชนะไปได้ 2-1 คว้าชัยครั้งประวัติศาสตร์ ขณะที่ลุงแซมตกรอบแบ่งกลุ่มไป
และเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ทั้ง อิหร่าน และสหรัฐ ได้รับรางวัลฟีฟ่า แฟร์เพลย์อีกด้วย
หลังจากนั้น สองชาติยังโคจรมาพบกันอีกในเกมนัดกระชิบมิตร ปี 2000 และรอบแบ่งกลุ่มเมื่อฟุตบอลโลก 2022 ที่กาตาร์
แม้ความตึงเครียดทางการเมืองยังดำเนินเรื่อยมา และเพิ่งประทุหนักอีกครั้งในรอบเดือนที่ผ่านมา แต่เกมดังกล่าวเมื่อ 28 ปีที่แล้ว เป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าฟุตบอลคือเกมแห่งสันติภาพ ที่ผู้คนทั่วโลกต่างไม่ต้องการเห็นความขัดแย้งเกิดขึ้น