ฟุตซอลทีมชาติไทย แต่งตั้ง 'โค้ชหมี' รักษ์พล สายเนตรงาม เป็นเฮดโค้ชคนใหม่อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2569
สำหรับ รักษ์พล สายเนตรงาม เคยผ่านประสบการณ์คุมทีมมาแล้วมากมายกับ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต, ธอส.อาร์แบค, ชลบุรี บลูเวฟ รวมถึง ฟุตซอลชายทีมชาติไทย, ฟุตซอลหญิงทีมชาติไทย, ฟุตซอลหญิงทีมชาติเวียดนาม, สโมสรแบล็กสตีล ในลีกอินโดนีเซีย และ ฟุตซอลชายทีมชาติมาเลเซีย
ประสบความสำเร็จด้วยการพาทีมชาติไทย เข้ารอบ 16 ทีม ฟุตซอลโลก 2021 ที่ลิธัวเนีย, คว้าแชมป์ฟุตซอลไทยลีก 6 สมัย, แชมป์สโมสรเอเชีย 1 สมัย (ชลบุรี บลูเวฟ 2017), แชมป์สโมสรอาเซียน 2 สมัย (ชลบุรี บลูเวฟ 2019, แบล็กสตีล 2023), แชมป์ลีกอินโดนีเซีย ในปี 2020/21, เหรียญทองฟุตซอลหญิงซีเกมส์ กับทีมชาติไทย ในปี 2011, เหรียญเงินฟุตซอลหญิงซีเกมส์ กับทีมชาติเวียดนาม ในปี 2013, เหรียญทองแดงฟุตซอลชายซีเกมส์ กับทีมชาติมาเลเซีย ในปี 2025 และล่าสุดเพิ่งพาทีมชาติมาเลเซีย U19 คว้าอันดับ 3 ฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ที่ประเทศไทย ในช่วงปลายปี 2025 ที่ผ่านมา
ภารกิจแรกของ 'โค้ชหมี' คือการพาโต๊ะเล็กช้างศึก ลุยทัวร์นาเมนต์ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่อินโดนีเซีย ในวันที่ 27 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่ง ทีมชาติไทย อยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับ เวียดนาม, คูเวต, เลบานอน