ฟีฟ่าไฟเขียว! "จู๊ด เบลล์" พร้อมลุย ทีมชาติไทยชุดใหญ่ทันที

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ภายใต้การนำของ "มาดามแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมฯ ประสบความสำเร็จในการดำเนินการเรื่องเอกสารของ จู๊ด ซุ่นทรัพย์-เบลล์ กองหน้าลูกครึ่งไทย-อังกฤษ เพื่อเข้าร่วมทีมชาติไทยชุดใหญ่
ก่อนหน้านี้มีการรายงานว่า "มาดามแป้ง" ได้รวบรวมเอกสารทั้งหมดของ จู๊ด ซุ่นทรัพย์-เบลล์ เสร็จสมบูรณ์และได้ส่งให้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) พิจารณาแล้ว โดยเหลือเพียงขั้นตอนการตรวจสอบและรอการอนุมัติจากฟีฟ่า ซึ่งคาดการณ์ว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์
อัปเดตล่าสุด ยืนยันว่า ฟีฟ่าได้อนุมัติเอกสาร เคสของ จู๊ด ซุ่นทรัพย์-เบลล์ เรียบร้อยแล้ว ทำให้ขั้นตอนทุกอย่างสมบูรณ์แบบ 100%
การอนุมัติจากฟีฟ่าในครั้งนี้ ทำให้ จู๊ด ซุ่นทรัพย์-เบลล์ สามารถลงเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ทันที ซึ่งหมายความว่าเขาจะพร้อมสำหรับการแข่งขันนัดอุ่นเครื่องที่จะพบกับ ทีมชาติสิงคโปร์ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน ที่สนามธรรมศาสตร์ และเกม เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก ที่จะบุกไปเยือน ทีมชาติศรีลังกา ในวันที่ 18 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้.