ฟีฟ่านำทีมตั้งกองทุน 75 ล้านดอลลาร์ ฟื้นฟูฟุตบอลปาเลสไตน์ในกาซา

ฟีฟ่า เตรียมเป็นแกนนำระดมทุนมูลค่า 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านฟุตบอลในฉนวนกาซาที่ได้รับความเสียหายจากสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาส โดยการประกาศดังกล่าวมีขึ้นจากคำกล่าวของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ระหว่างการประชุมครั้งแรกของ “Board of Peace” ที่กรุงวอชิงตัน
ผู้นำสหรัฐฯ ระบุว่า ฟีฟ่าจะช่วยระดมทุนเพื่อพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลในกาซา พร้อมเปรยว่าอาจมีการเชิญนักเตะระดับโลกเดินทางไปร่วมกิจกรรมในพื้นที่ด้วย โดยมี จานนี อินฟานติโน ประธานฟีฟ่า เข้าร่วมงานดังกล่าว
"ผมยินดีที่จะประกาศว่า ฟีฟ่าจะช่วยระดมทุนรวม 75 ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการต่าง ๆ ในกาซา ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับฟุตบอล ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสนาม และการนำนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ของโลกไปที่นั่น”
“พวกเขาเป็นสตาร์ที่ยิ่งใหญ่กว่าคุณและผมอีกนะ จานนี” ทรัมป์ กล่าว พร้อมหันไปหา อินฟานติโน ประธานฟีฟ่าที่เข้าร่วมงาน
“มันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมาก เราจะเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเร็วๆ นี้ และถ้าผมทำได้ ผมก็อยากจะเดินทางไปที่นั่นพร้อมกับคุณ”
อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมาแถลงการณ์อย่างเป็นทางการของ ฟีฟ่า ยังไม่ได้ระบุตัวเลข 75 ล้านดอลลาร์ตามที่ ทรัมป์ กล่าว แต่ระบุว่าจะระดมทุนจาก “ผู้นำและสถาบันนานาชาติ” เพื่อสนับสนุนแผนฟื้นฟู ซึ่งประกอบด้วยการสร้างอะคาเดมีฟุตบอลแห่งใหม่ สนามกีฬาแห่งชาติความจุ 20,000 ที่นั่ง และสนามฟุตบอลอีกหลายสิบแห่งทั่วพื้นที่
อินฟานติโน กล่าวว่า นี่คือ “ความร่วมมือครั้งสำคัญ” ที่จะช่วยกระตุ้นการลงทุนในฟุตบอล เพื่อสนับสนุนกระบวนการฟื้นฟูในพื้นที่หลังความขัดแย้ง
ก่อนหน้านี้ อินฟานติโน มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ ทรัมป์ โดยเคยมอบรางวัล “FIFA Peace Prize” ให้แก่ผู้นำสหรัฐฯ ในงานจับสลากฟุตบอลโลกเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา และในการประชุมล่าสุด ประธานฟีฟ่ายังสวมหมวกสีแดงปักคำว่า “USA” และ “45-47” สื่อถึงวาระการดำรงตำแหน่งสองสมัยของทรัมป์
“Board of Peace” ถูกจัดตั้งขึ้นหลังรัฐบาล ทรัมป์ ร่วมกับกาตาร์และอียิปต์ เจรจาหยุดยิงเมื่อเดือนตุลาคม เพื่อยุติสงครามยาวนานสองปีในกาซา ขณะที่สหรัฐฯ ระบุว่า ขั้นตอนต่อไปคือการปลดอาวุธฮามาส ซึ่งเป็นชนวนเหตุของการโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2023 ที่นำไปสู่ปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ในเวลาต่อมา