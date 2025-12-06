ฟอร์มโดดเด่น! เวงเกอร์เลือกสองทีม เต็งแชมป์ฟุตบอลโลก 2026

อาร์แซน เวงเกอร์ เฮดโค้ชระดับตำนานของ อาร์เซนอล เลือกสองทีมที่เขามองว่าเป็นเต็งแชมป์ฟุตบอลโลกปี 2026
โดยอดีตกุนซือไอ้ปืนใหญ่เชื่อว่า อังกฤษ ของ โธมัส ทูเคิล คือทีมที่มีโอกาสคว้าแชมป์จากผลงานที่ดีต่อเนื่องมาหลายทัวร์นาเม้นท์ ขณะที่ ฝรั่งเศส ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่มีโอกาส เพราะมีขุมกำลังและตัวเลือกในแนวรุกที่ดีกว่าทุกทีม
“อังกฤษเป็นหนึ่งในเต็งของฟุตบอลโลก พวกเขาเกือบไปถึงเส้นชัยแล้วหลายครั้ง และถึงเวลาแล้วที่ต้องก้าวไปอีกขั้น พวกเขามีคุณภาพที่จะคว้าแชมป์” เวงเกอร์ กล่าว
"และด้วยการมองโลกในแง่ดี ผมคิดว่า ฝรั่งเศส เป็นตัวเต็งสุดๆด้วยเหตุผลเดียว คือพวกเขามีกองหน้าระดับโลกมากกว่าประเทศอื่นๆ"
"การมีตัวสำรองที่ดีและคุณภาพแบบนี้แหละที่จะสร้างความแตกต่างได้”
โดย อังกฤษ อยู่ในกลุ่ม L ร่วมกับ โครเอเชีย, กานา และ ปานามา ขณะที่ ฝรั่งเศส อยู่กลุ่ม I ร่วมกับ เซเนกัล, นอร์เวย์ และอีกหนึ่งทีมจากรอบเพลย์ออฟ