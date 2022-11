ฟอร์มสุดทน! แฟนเอฟเวอร์ตันโยนเสื้อคืนอิโวบีหลังพ่ายบอร์นมัธหมดรูป (มีคลิป)

อเล็กซ์ อิโวบี้ นักเตะเอฟเวอร์ตัน ถูกแฟนบอลโยนเสื้อกลับมา หลังจากที่ทีมโชว์ฟอร์มย่ำแย่ในเกมพ่ายบอร์นมัธ 3-0 เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา

หลังจบเกมพรีเมียร์ลีก นัดที่ 15 แข้งท็อฟฟี่สีน้ำเงินก็เดินไปหาแฟนบอล และถอดเสื้อโยนขึ้นไปบนอัฒจันทร์เพื่อเป็นของขวัญตามปกติ

Everton fans Vs Iwobi 😳 threw his shirt back at him #Afcb #BOUEVE #Everton #PL #PremierLeague #Iwobi pic.twitter.com/jBPiaGpOXe