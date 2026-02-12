ฟอร์มกำลังดี! อาร์เซนอลเซ็ง 'ฮาแวร์ทซ์'เจ็บอีกคาดพัก 1 เดือน

อาร์เซนอล จ่าฝูงพรีเมียร์ลีกได้รับข่าวร้ายเมื่อ ไค ฮาแวร์ตซ์ ต้องพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ ส่งผลให้หมดสิทธิ์ลงสนามช่วยทีมในช่วงโปรแกรมสำคัญ
แนวรุกทีมชาติเยอรมนีเพิ่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บยาว และลงเล่น 4 นัดหลังสุดให้ไอ้ปืนใหญ่ พร้อมทำผลงานร้องแรงทันที ยิง 2 ประตู กับอีก 2 แอสซิสต์
อย่างไรก็ตาม รายงานจาก The Athletic ระบุว่า ฮาแวร์ตซ์ มีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ ทำให้จะพลาดเกมนอร์ธลอนดอนดาร์บี้กับ ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ รวมถึงอีกสองนัดถัดไป
ปัจจุบัน อาร์เซนอลนำจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกอยู่ 3 คะแนน หลังแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ชนะ ฟูแลม โดยโปรแกรมต่อไปพวกเขาจะพบกับ เบรนท์ฟอร์ด ต่อด้วยเกมเอฟเอ คัพ พบ วีแกน แอธเลติก และเกมลีกกับ วูล์ฟแฮมป์ตัน ก่อนจะบุกเยือนสเปอร์สในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ซึ่งคาดว่า ฮาแวร์ตซ์ จะหมดสิทธิ์ลงสนาม
ด้าน Arseblog News รายงานเพิ่มเติมว่า ดาวเตะวัย 25 ปี อาจต้องพักราว 1 เดือน ทำให้มีโอกาสพลาดเกมสำคัญกับ ไบรท์ตัน และ เชลซี ช่วงต้นเดือนมีนาคมด้วย
ทั้งนี้ แม้อาการบาดเจ็บครั้งนี้ไม่รุนแรงเท่ากับอาการเอ็นหลังหัวเข่าฉีกเมื่อปีที่แล้วที่ต้องผ่าตัด แต่ก็ถือเป็นข่าวร้ายสำหรับ มิเกล อาร์เตตา ที่ก่อนหน้านี้ก็ขาดกำลังหลักอย่าง มาร์ติน โอเดการ์ด, บูกาโย ซากา และ มิเกล เมริโน อยู่แล้ว