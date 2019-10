ฟอร์มทีม R10! โรนัลดินโญผันตัวลุยวงการอีสปอร์ตส์

โรนัลดินโญ อดีตนักเตะชื่อดังทีมชาติบราซิล ตัดสินใจตั้งทีมอีสปอร์ตส์เพื่อเข้าแข่งขันในรายการต่างๆ พร้อมได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตจอยเจ้าดังอย่าง SCUF

The Loadout เว็บไซต์เกี่ยวกับวงการอีสปอร์ต เปิดเผยว่า แข้งระดับตำนานของบาร์เซโลนา จะได้รับหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อย่างเป็นทางการของ SCUF Gaming พร้อมเสาะหานักแข่งฝีมือดีเข้าสังกัดทีมของตัวเองที่จะใช้ชื่อว่า R10

อย่างไรก็ดี ยังไม่มีการยืนยันทั้งจากเจ้าตัวและ SCUF ว่าทีม R10 จะลงแข่งขันในเกมใดบ้าง แต่หลายฝ่ายคาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะมีสองเกมฟุตบอลชื่อดังอย่าง FIFA 20 และ PES 2020 รวมอยู่ด้วย

ทั้งนี้ โรนัลดินโญ ไม่ใช่นักฟุตบอลคนแรกที่ทำทีมอีสปอร์ตส์ของตัวเอง โดยก่อนหน้านี้ คริสเตียน ฟุคส์ ฟูลแบ็คของ เลสเตอร์ ซิตี้ ก็เคยสร้างทีมโดยใช้ชื่อ No Fuchs Given มาแล้วเมื่อปี 2018

To perform on the pitch, I relied on the best boots. In the game, I need a SCUF controller to win.@ScufGaming & @SCUFDunc is the ultimate gaming partner for me 🤙🏽🎮https://t.co/58cE1U4YS0



Thanks @eligasul pic.twitter.com/kOvJoLAyrb