ฟอยธ์ถูกใบแดงใน 2 นาที, เป็นรองแค่เจอร์ราร์ด

ฮวน ฟอยธ์ ปราการหลังของ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ โดนไล่ออกจากสนามในเกมพ่ายบอร์นมัธ หลังจากลงสนามมาเป็นตัวสำรองเพียงแค่ 2 นาที 13 วินาที

แนวรับชาวอาร์เจนไตน์ถูกส่งลงสนามมาเป็นตัวสำรองในเกมที่ทีมแพ้ให้กับบอร์นมัธ 0-1 โดยเขาโดนใบแดงโดยตรงไล่ออกจากสนาม จากการสกัดยกเท้าสูงเปิดปุ่มใส่ แจ็ค ซิมพ์สัน หลังจากลงสนามมาได้เพียง 2 นาที 13 นาทีเท่านั้น

ทำให้ กองหลังวัย 21 ปีสร้างสถิติเป็นนักเตะที่โดนใบแดงเร็วที่สุดอันดับ 2 ของพรีเมียร์ลีก รองจากสถิติ 38 วินาทีของ สตีเวน เจอร์ราร์ด ในเกมแดงเดือดที่พบกับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดเมื่อฤดูกาล 2014/15

นอกจากนี้ ซน ฮึง-มิน ที่โดนใบแดงในเกมนี้เช่นกันในช่วงครึ่งแรกจากจังหวะเจตนาเล่นนอกเกมใส่ เจฟเฟอร์สัน เลอร์ม ทำให้เขาเป็นนักเตะเกาหลีใต้คนแรกที่โดนใบแดงในพรีเมียร์ลีก นับเป็นนักเตะจากชาติที่ 69

