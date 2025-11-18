พ้นมรสุมชีวิต! จู๊ด เบลล์ สุดโล่งชี้เจอเรื่องลำบากมา 2 ปีก่อนปลดล็อค 2 ประตูให้ช้างศึกถล่มศรีลังกา

จู๊ด ซุ่นทรัพย์-เบลล์ กองหน้าทีมชาติไทย ออกมาเปิดใจหลังระเบิดฟอร์มทำ 2 ประตูช่วยให้ "ช้างศึก" บุกไปเอาชนะศรีลังกา 4-0 ในฟุตบอลเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่ 5โดยเขายอมรับว่าช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาในเส้นทางอาชีพถือเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก
หัวหอกลูกครึ่งไทย-อังกฤษ ประเดิมสนามให้ทัพช้างศึกในเกมอุ่นเครื่องกับสิงคโปร์โดยมีโอกาสยิงจุดโทษแต่พลาดไป ก่อนลงมาเป็นสำรองอีกครั้งในเกมกับศรีลังกา ก่อนทำได้สองประตู
เมื่อถูกถามถึงเหตุการณ์ที่พลาดจุดโทษในเกมก่อนหน้านี้ จู๊ดยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า ไม่ใช่แค่เรื่องนั้น แต่ตลอด 1-2 ปีที่ผ่านมา เขาต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก เนื่องจากได้รับโอกาสลงสนามให้กับกริมสบี้ ทาวน์ สโมสรต้นสังกัดในลีกทูมีน้อย
"ไม่ใช่แค่เกมที่แล้ว แต่ชีวิตยากตลอดช่วง 1–2 ปี โอกาสลงเล่นค่อนข้างน้อย ก็มีบ้างที่รู้สึกท้อ แต่ก็พยายามโฟกัสกับปัจจุบัน และสร้างคาแรคเตอร์ของตัวเองให้ดี ทั้งระยะสั้นและระยะยาว"
"ขอบคุณพระเจ้าที่อาจดลบันดาลให้พลาดจุดโทษ เพราะสุดท้ายมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อจิตใจ ผมและเพื่อนร่วมทีมก็ทำผลงานได้ดี และปรับตัวได้ดีมาก"
"แฮปปี้มากๆ กับผลงานของทีม รวมทั้งที่ยิงได้ 2 ประตู วันนี้มีความกดดันมาก แต่ทีมก็เอาชนะมาได้" จู๊ดกล่าวด้วยความยินดี
หัวหอกวัย 21 ปียืนยันว่าประตูทั้งสองลูกนี้ได้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเขาอย่างมหาศาล "ยินดีอย่างยิ่งที่ได้เล่นให้ทีมชาติไทย ส่วนเรื่องที่ยิงจุดโทษพลาด เชื่อว่าเรื่องนี้มีขึ้นลงเป็นธรรมดา แต่วันนี้ดีใจมากที่ทำได้ 2 ประตู และช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองด้วย"