พีที ประจวบ ได้ของดี! เซ็น โกกิ อดีตแข้ง ฟรอนทาเล่ ชุดแชมป์เจลีก 2021

สโมสรพีที ประจวบ เอฟซี ประกาศคว้า โกกิ ซึคากาวะ มิดฟิลด์จาก เอฟซี โตเกียว หลังทำการเซ็นสัญญาร่วมทัพเข้าสู่รังต่อพิฆาตอย่างเป็นทางการ
ชาวญี่ปุ่นวัย 31 ปี ผ่านการค้าแข้งมาหลายทีมในลีกบ้านเกิด อาทิ ฟาเจียโน โอกายามา , มัตซึโมโตะ ยามานางะ , กิฟู ก่อนย้ายไปเล่นให้ทีมใหญ่อย่าง คาวาซากิ ฟรอนทาเล่ ซึ่งอยู่ในทีมชุดแชมป์เจลีก 2021
อย่างไรก็ตามในซีซั่นนั้นเขาลงเล่นในเจลีก 1 ไปทั้งสิ้น 21 เกม ยิง 2 และทำไป 1 แอสซิสต์ แต่โชคร้ายได้รับบาดเจ็บระหว่างซีซั่นก่อนจะหลุดจากทีม และย้ายไปอยู่กับ เอฟซี โตเกียว ตามด้วยการถูกปล่อยยืมกับ เกียวโต ซังกะ และ มิโตะ ฮอลลีฮอค