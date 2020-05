พอแล้วพี่น้อง! บัวเต็งวอนหยุดล้อช็อตเมสซี, ชวนดูบอลโลกนัดชิงฯปี 2014

เยโรม บัวเต็ง แนวรับของ บาเยิร์น มิวนิค วอนให้แฟนบอลเลิกล้อช็อตที่เขาพลาดเสียท่าให้ ลิโอเนล เมสซี กองหน้าคนเก่งของบาร์เซโลนา พร้อมเกทับชวนดูฟุตบอลโลกนัดชิงฯปี 2014

ย้อนกลับไปในเกมยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบรองชนะเลิศ เป็นการพบกันระหว่างทัพเสือใต้กับบาร์ซา โดยในเกมแรกที่อันลิอันซ์ อารีนา ยอดทีมเมือเบียร์เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ก่อน 3-2 ก่อนมาเสียท่าบุกมาพ่ายที่คัมป์ นูขาดลอย 3-0

โดยไฮไลท์สำคัญที่ยังถูกพูดถึงมาจนถึงทุกวันนี้ คือช็อตที่ บัวเต็ง ถูก เมสซี โชว์สเต็ปโยกหลอกจนล้มคว่ำไม่เป็นท่า และมันได้กลายมาเป็นภาพล้อเลียนทางอินเตอร์เน็ตมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาเป็นการครบรอบการพบกันเมื่อ 5 ปีที่แล้วของเกมนัดนี้

ซึ่ง บัวเต็ง ได้นำภาพนี่มาโพสต์อีกครั้ง โดยเจ้าตัวบอกให้แฟนบอลหยุดล้อเขาได้แล้ว พร้อมเกทับขอไปดูรีรันเกมฟุตบอลโลกนัดชิงฯปี 2014 ที่ทีมชาติเยอรมันเอาชนะทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์มาครอง

อ่านบทความต่อด้านล่าง

"จัดไป มีอะไรสนุก ๆ มาให้ขำขันกันในช่วงเวลาที่ยากลำบากตอนนี้ ผมก็จะไปหาป็อปคอร์นมานั่งกิน และนั่งดูรีรันนัดชิงฟุตบอลโลกปี 2014" บัวเต็ง โพสต์ทวิตเตอร์

"แล้วพวกนายเลิกแท็กผมได้แล้วตอนนี้ ผมรู้ว่าวันนี้มันครบรอบ 5 ปี"

Here you go - something to laugh these tough days. I'll get some popcorn meanwhile 🍿 ... and watch World Cup final 2014 afterwards 😉 pic.twitter.com/Gf2SXmjqLr