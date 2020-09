พ่อเมสซีโต้ลาลีกา ค่าฉีกสัญญา 700 ล้านยูโร ใช้ไม่ได้แล้ว

ฮอร์เก้ เมสซี คุณพ่อและเอเยนต์ของ ลิโอเนล เมสซี แถลงผ่านจดหมายตอบโต้แถลงการณ์ของลาลีกาก่อนหน้านี้ ว่าจะไม่สามารถบังคับให้ต้องจ่ายค่าฉีกสัญญา 700 ล้านยูโรเพื่อย้ายทีมได้อีกต่อไปแล้ว

ก่อนหน้านี้ทาง ลาลีกา ได้ออกมายืนยันว่าค่าฉีกสัญญาของ เมสซี ยังมีผลอยู่ และหากทีมใดที่ต้องการคว้าตัวเขาไปร่วมทีม ต้องจ่ายค่าฉีกสัญญาที่ระบุไว้ 700 ล้านยูโรเท่านั้น

ทว่าทีมกฎหมายฝั่งของเมสซี หวังใช้เงื่อนไขที่เคยระบุไว้ในสัญญาว่าเขาจะสามารถยกเลิกสัญญาเป็นอิสระจากต้นสังกัดได้ในทุก ๆ จบฤดูกาล ภายในวันที่ 10 มิถุนายน แต่การที่ปีนี้ฤดูกาลจบล่าช้าเนื่องจากพิษโควิด-19 ซึ่งทำให้เกิดช่องโหว่ตรงจุดนี้ ทำให้ทีมกฏหมายฝั่งของเมสซียังคงยืนยันหนักแน่นว่าสามารถยกเลิกสัญญาได้

ขณะที่ล่าสุด ฮอร์เก้ เมสซี เขียนจดหมายเปิดผนึกชี้แจง ซึ่งมีใจความว่า ค่าฉีกสัญญา 700 ล้านยูโรที่ทางลาลีกาอ้างอยู่นั้นไม่เป็นความจริง และพวกเขาก็มีหลักฐานชัดเจนที่สามารถยืนยันได้ว่าเงื่อนไขนี้สิ้นสุดตั้งแต่จบฤดูกาล 2019-20 ไปแล้ว

"เราไม่ทราบว่าสัญญาฉบับไหนที่พวกเขาใช้นำมาสนับสนุนคำอ้างอิงที่บอกว่าเงื่อนไขฉีกสัญญายังมีผล ถึงแม้นักเตะเป็นฝ่ายตัดสินใจยกเลิกสัญญาของเขาหลังจบฤดูกาล 2019-2020"



"ต้องเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่จากฝั่งของพวกเขา ซึ่งมีเงื่อนไขที่เขียนไว้ในข้อ 8.2.3.6 ของสัญญาที่เซ็นโดยสโมสรและนักเตะระบุไว้ว่า ค่าฉีกสัญญานี้จะไม่มีผลเมื่อนักเตะเป็นฝ่ายตัดสินใจยุติสัญญาของเขาหลังจบฤดูกาล 2019-2020"



"เป็นที่ชัดเจนว่าค่าฉีกสัญญา 700 ล้านยูโร ตามที่ระบุเอาไว้ในเงื่อนไขข้อ 8.2.3.5 นั้นไม่สามารถนำมาใช้บังคับได้"

