พอมีข่าวดี! เฟล็ทเชอร์เผยได้ 'บรูโน-เมาท์' คัมแบ็คบุกเยือน เบิร์นลีย์

ดาร์เรน เฟล็ทเชอร์ เฮดโค้ชชั่วคราวของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยืนยันว่า บรูโน่ แฟร์นันด์ส และ เมสัน เมาท์ จะกลับมามีส่วนร่วมกับทีมในเกมบุกเยือน เบิร์นลีย์
อดีตกองกลางปีศาจแดงถูกแต่งตั้งให้รับหน้าที่กุนซือขัดตาทัพ หลัง รูเบน อโมริม พ้นจากตำแหน่ง โดยมีคิวประเดิมคุมทัพด้วยการบุกเยือน เทิร์ฟมัวร์ คืนวันพุธนี้
โดยในการแถลงข่าว เฟล็ทเชอร์ เผยข่าวดีให้แฟนผีใจชื้นว่ากัปตันบรูโน ที่พลาด 3 นัดหลังสุดจากอาการเจ็บแฮมสตริง รวมถึง เมาท์ ที่ถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมบ็อกซิ่งเดย์ ชนะ นิวคาสเซิล ต่างกลับมาซ้อมได้และมีชื่ออยู่พร้อมถูกเลือกใช้งาน
“เมสันกับบรูโน พยายามจะกลับมาลงเล่นตั้งแต่เกมกับลีดส์แล้ว แต่ตอนนั้นยังไม่พร้อม ตอนนี้ทั้งคู่กลับมาซ้อมและน่าจะมีชื่อในทีม แต่อาจต้องจำกัดเวลาในสนาม” เฟล็ทเชอร์ กล่าว
“ถือเป็นข่าวดีมาก เมสันกำลังอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยม ส่วนบรูโนไม่ต้องพูดถึง เขาคือกัปตันและผู้นำทีม การมีพวกเขาให้เลือกใช้งานเป็นเรื่องดีต่อทุกฝ่าย”
เฟลตเชอร์ลงเล่นให้แมนฯ ยูไนเต็ดมากกว่า 300 นัด ตลอด 13 ปี คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก 5 สมัย และยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ก่อนผันตัวมาคุมทีมเยาวชน U18 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม และขยับขึ้นมารับงานคุมทีมชุดใหญ่เป็นการชั่วคราวในเวลานี้