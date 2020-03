พ่อพระ! แรมซีย์บริจาค 1 หมื่นปอนด์ช่วยแพทย์สู้โควิด-19

อารอน แรมซีย์ กองกลางยูเวนตุส บริจาคเงินจำนวน 10,000 ปอนด์ (ราว 400,000 บาท) ให้แก่คาร์ดิฟฟ์ แอนด์ เวล เฮลท์ แชริตี้ ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลของมหาวิทยาลัย ที่มีจุดประสงค์ในการระดมทุนช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์

สหราชอาณาจักร กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างหนักในขณะนี้ โดยยอดผู้ติดเชื้อล่าสุดมากกว่า 14,000 ราย และเสียชีวิตทั้งสิ้น 759 รายแล้ว

"เราขอขอบคุณการทำงานหนักของพวกคุณจริง ๆ " แรมซีย์ เขียนบนเว็บไซต์ JustGiving ซึ่งเป็นขององค์กรนี้

We're absolutely blown away to announce a very generous donation from Wales & @juventusfc football star @aaronramsey to our #spreadthelove campaign for our staff during #COVID19 a huge thank you to Aaron, you're our star! You can help too by donating here: https://t.co/lS5MfOEVDQ pic.twitter.com/0yUCLskcFi