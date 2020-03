พ่อพระ! อัลเดอร์ไวเรลด์เตรียมซื้อแท็บเล็ตแจกร.พ., บ้านพักคนชรา

โทบี้ อัลเดอร์ไวเรลด์ กองหลังท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ เผยผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าเขาจะซื้อแท็บเล็ตจำนวนมาก แจกให้โรงพยาบาลและบ้านพักคนชรา เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นวีดีโอคอลกับครอบครัวและเพื่อนฝูงได้

สหราชอาณาจักร กำลังได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 อย่างหนัก โดยยอดผู้ติดเชื้อล่าสุดเกือบ 4,000 ราย และเสียชีวิต 177 รายแล้ว

ทำให้บุคคลในวงการฟุตบอลหลายรายต่างก็ออกมารณรงค์และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ ซึ่งรวมถึงดาวเตะวัย 31 ปีจากไก่เดือยทองด้วย

Whoever can help, please help! Together, we can come out of this difficult time stronger than ever. Stay safe everyone ❤️ pic.twitter.com/MOCNNVLMWR