พ่อพระ! ดร็อกบาบริจาครพ.ช่วยบ้านเกิดสู้โควิด-19

ดิดิเยร์ ดร็อกบา บริจาคโรงพยาบาลในมูลนิธิของตัวเอง มูลค่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับรัฐบาลไอวอรีโคสต์สู้กับเชื้อโควิด-19

ปัจจุบันเชื้อไวรัสโควิด-19แพร่ระบาดไปทุกภูมิภาคทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ในทวีปแอฟริกา ดังนั้นตำนานเชลซีจึงตัดสินใจมอบโรงพยาบาลแห่งนี้ให้กับบ้านเกิด เพื่อไว้เป็นที่คัดกรองและรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ

"เราขอขอบคุณดร็อกบาสำหรับการบริจาคครั้งนี้ ซึ่งมันเป็นการแสดงออกถึงความรักชาติ" แวงซองต์ โทห์ บิ ไอรี นายกเทศมนตรีกรุงอบิจาน (เมืองหลวงของไอวอรีโคสต์) กล่าวผ่าน L’Equipe

ทั้งนี้ ไอวอรีโคสต์มีผู้ติดเชื้อโควิด-19แล้ว 533 ราย มากเป็นอันดับสองในแอฟริกาตะวันตก เป็นรองแค่ กานา ที่มีผู้ติดเชื้อ 566 ราย

Didier Drogba built a $1 million state of the art hospital in Cote d'Ivoire. pic.twitter.com/TlOEZhL3ZL