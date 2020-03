พ่อพระมาโปรด! ซลาตันบริจาคเงินให้โรงพยาบาลสู้ภัยโควิด-19

ซลาตัน อิบราฮิโมวิช มอบเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลในแคว้นลอมบาร์ดีและเพียดมอนต์ ทางตอนเหนือของอิตาลี เป็นจำนวนเงิน 100,000 ยูโร (ราว 3.5 ล้านบาท) เพื่อสู้กับภัยจากโควิด-19

In this dramatic moment for Italy, we created a fundraiser for Humanitas hospitals.I count on the generosity of my colleagues and of those who want to make even a small donation. Let’s together kick the CoronaVirus away and win this match! https://t.co/6o2cvUwEK6 pic.twitter.com/xhwECFFNTA