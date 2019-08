พอกันที! รูนีย์ฉะแหลกเดอะ ซันใส่ความหิ้วหญิงเข้าโรงแรม

เวย์น รูนีย์ ดาวยิงทีม ดีซี ยูไนเต็ด ทนไม่ไหวโพสต์โซเชียลมีเดีย จวกหนังสือพิมพ์ เดอะ ซัน ที่เล่นข่าวเขาพาผู้หญิงแปลกหน้าเข้าโรงแรมทั้งที่ไม่เป็นความจริงเลยแม้แต่น้อย

ก่อนหน้านี้ แท็บลอยด์ ชื่อดังเมืองผู้ดีได้รายงานว่าอดีตกัปตีนทีมชาติอังกฤษ พาผู้หญิงแปลกหน้าเข้าไปในล็อบบี้ของโรมแรมที่ทีมของเขาเองก็พักอาศัยอยู่ด้วย จนเรื่องนี้กลายเป็นข่าวฉาวอยู่พักใหญ่เลยทีเดียว

ทำให้ รูนีย์ ทนอยู่เฉยไม่ไหวออกมาจวกแหละเดอะ ซัน ที่ทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียง พร้อมยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวที่ถูกเผยแพร่ไม่มีความจริงเลยแม้แต่น้อย

"สัปดาห์นี้เดอะ ซันลงข่าวหน้าหนึ่งสร้างเรื่องว่าผมพาผู้ญิงเข้าไปในโรงแรมที่ทีมผมพักอยู่ พวกเขารู้ว่ามันไม่เป็นความจริงและผมไม่มีทางทำแบบนั้น พวกเขากำลังใช้ผมและนามสกุลของผมเพื่อขายหนังสือพิมพ์ของพวกเขา" รูนีย์ โพสต์ Twitter

"ไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นระหว่างผมกับผู้หญิงคนไหนก็ตามในแวนคูเวอร์ ผมไม่ได้เดินเข้าลิฟต์ไปตามลำพังกับผู้หญิงคนที่ถูกถ่ายรูปมาที่โรงแรม"

"ผู้หญิงที่ถูกถ่ายรูปหน้าไนท์คลับ เป็นหนึ่งในคนที่เข้ามาขอลายเซ็นและถ่ายรูปกับผม เธอไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลย"

"ภาพถ่ายที่ถูกเผยแพร่ออกไปโดยเดอะ ซัน ถูกถ่ายโดยช่างภาพอิสระที่ติดตามผมและเพื่อนร่วมทีมโดยการถ่ายภาพจากระยะไกล โดยไม่แจ้งหรือขออนุญาตจากพวกเรา"

"ภาพพวกนี้ถูกขายให้กับสำนักข่าวที่เลือกและดัดแปลงรูปภาพเพื่อสร้างเรื่องโกหกหลอกหลวงเกี่ยวกับตัวของผม"

"เรื่องทั้งหมดที่เขียนถึงผมมันเหลวไหลสิ้นดี มันทำลายชื่อเสียงครอบครัวผมและไม่ใช่สิ่งที่ผมเตรียมพร้อมที่จะนิ่งเฉยได้แล้ว"

The Sun - Enough is enough pic.twitter.com/lCICTdwfwt