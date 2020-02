พิษโควิด-19! เคลีกเลื่อนแข่งซีซั่น 2020 ไร้กำหนด

เคลีก ลีกฟุตบอลของประเทศเกาหลีใต้ ถูกประกาศเลื่อนการแข่งขันในฤดูกาลใหม่ 2020 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด หลังการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของไวรัสโควิด-19

สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในประเทศเกาหลียังรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยทางเกาหลีใต้ได้เลื่อนระดับความรุนแรงของไวรัสชนิดนี้เป็นระดับ 4 หรือสีแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 7 รายและติดเชื้ออีกกว่า 700 ราย

โดยหลังคณะกรรมการประชุมและได้มีมติให้เลื่อนการแข่งขันเคลีกฤดูกาล 2020 ที่จะเริ่มฟาดแข้งในปลายเดือนนี้ออกไปแบบไม่มีกำหนด หลังเพิ่งสั่งเลื่อนเกมคู่ แดกู พบ กังวอน และคู่โปฮัง สตีลเลอร์ พบ ปูซาน ไอพาร์ค หลังจาก แดกู และ โปฮัง เป็นสองเมืองที่มีผู้ติดเชื้อสูงเป็นลำดับต้น ๆ ของประเทศ โดย ทางคณะกรรมการจะประเมินสถานการณ์และอัพเดทการแข่งขันให้ทราบภายหลัง

BREAKING | The start of the 2020 #KLeague season has been postponed indefinitely. A new date will be announced in due course. (via @kleague press release)