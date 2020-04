พวกคุณคือฮีโร่! แรชฟอร์ดจองตั๋วชมเกมผีให้ทีมแพทย์สู้โควิด-19

มาร์คัส แรชฟอร์ด กองหน้าดาวรุ่งของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด อาสาจองตั๋วแมตช์การแข่งขันของทีมให้กับทีมแพทย์ NHS เพื่อตอบแทนที่ช่วยสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศอังกฤษยังรุนแรงต่อเนื่อง โดยการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมกลางแจ้งยังไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลให้จัดขึ้นได้ในเร็ว ๆ นี้

โดย จอช ฮาวส์ ทีมแพทย์ NHS ได้ทวีตข้อความหา แรชฟอร์ด ถามไถ่ถึงอาการบาดเจ็บของเจ้าตัวที่ทำให้ยังไม่ได้ลงสนามตั้งแต่เดือนมกราคม ซึ่งพวกเขาหวังว่าจะได้ไปชมเกมที่โอลด์ แทรฟฟอร์ดอีกครั้งหากสถานการณ์ดีขึ้น โดย แรชฟอร์ด ได้มาตอบทวีตดังกล่าว พร้อมสัญญาว่าจะหาตั๋วเข้าชมให้เขากับภรรยาได้เข้ามาชมเกมอย่างแน่นอน

"ผมคิดถึงฟุตบอล!!! @Marcusrashford การฟื้นฟูร่างกายเป็นอย่างไรบ้าง? ขอให้นายหายเร็ว ๆ นะ บอกตามตรงแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะเห็นคุณเฉิดฉายอีกครั้ง ผมและภรรยาจะหาตัวไปชมเกมที่โอลด์ แทรฟฟอร์ด และเราจะได้เลิกสวมชุดบ้า ๆ นี่ 13 ชั่วโมงต่อวันเสียที" ทวีตจาก จอช ฮาวส์

"ผมจะหาตั๋วให้นาย 2 ใบนะเพื่อน จะตั้งตารอที่จะได้ร่วมฉลองไปกับซูเปอร์สตาร์ตัวจริง" ทวีต ของ แรชฟอร์ด

I’ve got 2 tickets reserved for you mate. Looking forward to celebrating the real superstars around here ♥️