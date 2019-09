พลาดสองเด้ง! ฝรั่งเศสเปิดเพลงชาติแอลเบเนียผิด, โฆษกมึนขอโทษอาร์เมเนีย

ฟุตบอลยูโร 2020 รอบคัดเลือกระหว่างฝรั่งเศสพบกับแอลเบเนียเมื่อคืนที่ผ่านมา ต้องเริ่มเกมล่าช้ากว่ากำหนดหลังทางเจ้าบ้านเปิดเพลงชาติของทีมเยือนผิด

เรื่องเกิดขึ้นเมื่อทางเจ้าบ้านเปิดเพลงชาติของทีมเยือนสลับเป็นประเทศอันดอร์รา แทนที่จะเป็นแอลเบเนีย ซึ่งทำให้นักเตะและสตาฟฟ์โค้ชเกิดอาการงุนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้น รวมไปถึงแฟนบอลที่ส่งเสียงไม่พอใจ

โดย ดิดิเยร์ เดอชองส์ ต้องไปเจรจรากับทางกุนซือของทีมแอลเบเนียที่ปฏิเสธที่จะเริ่มเกมจนกว่าทางเจ้าบ้านจะเปิดเพลงที่ถูกต้องให้แก่พวกเขา ซึ่งทำหใ้เกมดีเลย์ออกไปถึง 7 นาที จนสุดท้ายเพลงชาติของทีมเยือนได้ถูกเปิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม หลังเพลงชาติของทีมเยือนได้รับการแก้ไขแล้วทางโฆษกประจำสนามของทีมชาติฝรั่งเศสก่อความผิดพลาดให้แก่ฝ่ายเจ้าบ้านซ้ำสอง หลังประกาศขออภัยทีมชาติแอลเบเนียผิด เป็นขอโทษทีมชาติอาร์เมเนียแทน

ทั้งนี้ เกมการแข่งขันจบลงที่ทัพตราไก่เปิดบ้านเอาชนะไปได้ 4-1 นำเป็นจ่าฝูงกลุ่ม H

France-Albania UEFA qualifier delayed after French play Andorran national anthem instead of Albanian, enraging Albania & leading them to refuse to start the match until the proper anthem was played pic.twitter.com/Qr3oT9rSpN