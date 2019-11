พลาดดวลสิงห์! เอฟเอแบน'แบร์นาร์โด้' 1 นัด โพสต์แซวเมนดี้

สมาคมฟุตบอลอังกฤษ หรือ เอฟเอ สั่งลงโทษแบน แบร์นาร์โด้ ซิลวา แนวรุกตัวเก่งของ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1 นัด พร้อมปรับเงิน 50,000 ปอนด์ ฐานโพสต์ภาพแซว แบ็งฌาแม็ง เมนดี้ เพื่อนร่วมทีมผ่านทวิตเตอร์

ก่อนหน้านี้ มิดฟิลด์ทีมชาติโปรตุเกสโพสต์ภาพของเพื่อนร่วมทีมของเขาในวัยเด็ก ประกบกับภาพโลโก้ขนมหวานของสเปนยี่ห้อ 'Conguitos' ที่เป็นรูปการ์ตูนเด็กผิวสี พร้อมเขียนแคปชันกำกับว่า "เดาสิว่าใคร?"

ซึ่งทวิตดังกล่าวเกิดเสียงวิจารณ์ตามมา แม้เจ้าตัวจะออกมาแก้ต่างว่าเป็นการเล่นกันในกลุ่มเพื่อนพร้อมลบทวิตต้นเหตุนั้นทันที แต่ทว่าทาง เอฟเอ ได้ตั้งข้อหากองกลางวัย 25 ปีทันที

ล่าสุด ทางเอฟเอ ได้แถลงว่า แบร์นาร์โด้ ยอมรับข้อกล่าวหา และจะถูกแบนห้ามลงแข่งขัน 1 นัดพร้อมปรับเงิน 50,000 ปอนด์ (ราว 1,940,000 บาท) และนักเตะจะต้องเข้ารับการการอบรมทางการศึกษาที่ทางเอฟเอ จัดไว้ให้แบบตัวต่อตัวอีกเป็นเวลา 4 เดือน

กิจกรรมทางโซเชียลมีเดียของมิดฟิลด์ทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี้ในวันที่ 22 กันยายน ได้ละเมิดกฎข้อ E3(1) ของ FA เนื่องจากเป็นการ ดูหมิ่น และ/หรือ ไม่เหมาะสม และ/หรือ ทำให้เกมต้องเสียชื่อเสียง" แถลงการณ์ของ FA

"มีข้อกล่าวหาเพิ่มเติมด้วยว่าการกระทำนี้ยังถือเป็น "การละเมิดขั้นรุนแรง" ซึ่งกำหนดไว้ในกฎของ FA ข้อ E3(2) เนื่องจากมีการอ้างอิงไม่ว่าจะแสดงออกหรือบอกเป็นนัยถึงเชื้อชาติ / สีผิว / หรือชาติพันธุ์"

นั้นหมายความว่า แบร์นาร์โด้ จะพลาดช่วยทัพเรือใบสีฟ้า ลงสนามในพรีเมียร์ลีกนัดต่อไปที่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ เชลซี ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายนนี้ เวลา 00.30 น.

Bernardo Silva has been suspended, fined and must complete face-to-face education after admitting a breach of FA Rule E3. Full statement: https://t.co/rehHAKSfVe pic.twitter.com/JFVPvbxAIL